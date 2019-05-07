МЭР прогнозирует замедление инфляции в мае

Инфляция в России составит в мае 0,3% и замедлится в годовом выражении. Такие данные следуют из обзора Минэкономразвития «Картина инфляции. Май 2019 года».

По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5–5,1% год к году, — следует из документа.

Аналитики министерства отмечают, что в апреле инфляция замедлилась до 5,17% в годовом выражении после достижения пиковых значений в марте в 5,25%. В то же время темпы роста потребительской инфляции в месячном выражении также снижаются до 0,29% в апреле с 0,32% месяцем ранее, считают в МЭР.