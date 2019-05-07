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МЭР прогнозирует замедление инфляции в мае 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Инфляция в России составит в мае 0,3% и замедлится в годовом выражении. Такие данные следуют из обзора Минэкономразвития «Картина инфляции. Май 2019 года».
По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5–5,1% год к году, — следует из документа.
Аналитики министерства отмечают, что в апреле инфляция замедлилась до 5,17% в годовом выражении после достижения пиковых значений в марте в 5,25%. В то же время темпы роста потребительской инфляции в месячном выражении также снижаются до 0,29% в апреле с 0,32% месяцем ранее, считают в МЭР.
Как ранее писал News.ru, россияне стали ещё больше экономить на повседневных потребностях. Уже больше трети граждан в апреле не тратили «лишнего» на одежду и почти треть — на еду. При этом на лекарствах экономил уже каждый пятый, свидетельствуют материалы ЦБ.
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