Постоянная адаптация: Россияне потеряли миллиарды

Россияне потеряли в финансовых пирамидах в 2018 году почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует годовой отчет Центрального банка . Он опубликован на сайте регулятора.

Установленная правоохранительными органами сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид в прошлом году составила 2,42 миллиарда. Это втрое больше, чем в 2017 году (800 миллионов), и на 720 миллионов больше, чем в 2016-м (1,7 миллиарда).

Количество выявленных Центробанком организаций, в деятельности которых имеются признаки финансовых пирамид, в 2018 году составило 168. Это больше, чем в 2017-м (137), но меньше, чем в 2016-м (180).

«Динамика свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям», — пишут авторы отчета.

Так, если число «классических» пирамид падает, то число тех, что функционируют в виде публичных интернет-проектов, растет. Зачастую сайты «современных» пирамид зарегистрированы за пределами России, и это препятствует возможности влиять на их деятельность.

Одним из наиболее «резонансных» случаев пресечения деятельности финансовых пирамид в прошлом году в ЦБ назвали «Кэшбери».