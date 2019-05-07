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«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
"Руспродсоюз" уже тогда говорил о сложившейся необходимости корректировки прейскурантов, но, ввиду длительности процедур согласования изменения цен, многие производители были вынуждены отыгрывать поднятие сырьевой себестоимости в 2019 году", — сказала она.
Согласно данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле, в сравнении с данными год назад, подорожали на 8,2%. В марте 2019 года по отношению к марту 2018 году цены на эту продукцию выросли на 7,5%. В декабре 2018 года к декабрю 2017 года рост был меньше — на 5,2%.
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее — в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем — стабилизируются.
"Но для тех хлебопеков, производителей макаронных изделий, которые с осени не меняли цены, необходимость восстановить рентабельность производства через согласование новых прейскурантов осталась", — заметила она.
Нагайцева также напомнила, что текущий год ознаменован ростом НДС, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.
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Экономика , Личный счет , РИА Новости
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