Шашлык за год подорожал на 16%

Шашлычный набор за год вырос в цене на 16%: чтобы приготовить шашлык в эти майские праздники, россияне должны были потратить, минимум, 970 рублей, приводят данные аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости.

Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.

«Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%», — подсчитали специалисты.

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. При этом традиционное майское угощение в этом году пользовалось большим спросом: число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.

Средний чек покупки мангалов составил 420 рублей, что на 19% выше, чем в прошлом году. Шампуры подорожали на 9% — до 145 рублей, средства для розжига — на 35%, до 85 рублей.

В топ-регионов лидеров по затратам на шашлыки и принадлежности, по данным аналитиков, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.