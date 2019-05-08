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В Китай доставили первую партию российской «молочки» 

Rambler News Service + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Первая партия молочной продукции удмуртского предприятия доставлена в Китай, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Первая партия молочной продукции, произведенная молокоперерабатывающим предприятием в Удмуртской Республике, доставлена в Китай. Речь идет о продукции длительного хранения (ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли) общей массой порядка 1 тонны», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что партия успешно прошла все процедуры контроля при ввозе в Китай и будет реализована на продовольственном рынке страны. В ближайшее время в страну поступит еще 37 тонн российского молока, сливок, молочных коктейлей.
«В настоящее время в Китай транспортируются еще 37 тонн молочной продукции в ассортименте (пастеризованное молоко, сливки, молочные коктейли и др.), также произведенных в Удмуртской Республике», — добавляют в ведомстве.
Поставки молочной продукции в Китай осуществляются в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.
Ранее пресс-служба Россельхозназора сообщала, что дополнительные 23 российских предприятия, производящих молочную продукцию, получили право на экспорт в Китай. С их учетом право поставок на китайский рынок имеют 33 российских производителя.
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Комментарии7
Экономика , Рынки , Россельхознадзор , Федеральная таможенная служба
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