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КНР предупредила о контрмерах в случае повышения пошлин со стороны США 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Китай выразил сожаление в связи с планами Соединённых Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.
«Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что «обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира».
Ранее сообщалось, что власти США приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
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