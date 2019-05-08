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Глава ЕБРР заявил о важности России для банка 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия является важным регионом для Европейского банка реконструкции и развития и вряд ли выйдет из состава его акционеров, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отвечая на вопрос ТАСС в ходе брифинга в среду.
"У нас большой офис в России, в Москве. Россия — очень важная страна для нас и очень важный акционер для ЕБРР. Думаю ли я, что акционеры [РФ] изменят свою политику сейчас или в ближайшем будущем? Вряд ли", — сказал Чакрабарти, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также подчеркнул, что это вопрос акционеров банка, по которому им в случае необходимости нужно будет достигать консенсуса.
Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. По мнению Минфина РФ, размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля через два-три года, если политика банка в отношении РФ не изменится.
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Комментарии
Экономика , Рынки , ЕС , Европейский банк реконструкции и развития , ИТАР-ТАСС
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