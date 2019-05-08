Глава ЕБРР заявил о важности России для банка

Россия является важным регионом для Европейского банка реконструкции и развития и вряд ли выйдет из состава его акционеров, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отвечая на вопрос ТАСС в ходе брифинга в среду.

"У нас большой офис в России, в Москве. Россия — очень важная страна для нас и очень важный акционер для ЕБРР. Думаю ли я, что акционеры [РФ] изменят свою политику сейчас или в ближайшем будущем? Вряд ли", — сказал Чакрабарти, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также подчеркнул, что это вопрос акционеров банка, по которому им в случае необходимости нужно будет достигать консенсуса.