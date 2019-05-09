Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.01
$
65.34
72.81
73.20
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
70.44
+0.21 Золото
1283.05
–0.09 РТС
1233.05
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
09.05
1.1195
+0.0041
24.04
1.1155
06.05
25.04
14.04

Белоусов оценил риски для рубля при повышении пошлин США на товары из Китая 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Рубль может ослабнуть в случае повышения США пошлин на ряд китайских товаров, российские власти к этому готовы, сообщил журналистам помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
"Безусловно, это все может привести (к ослаблению рубля — ред). Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики. Гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля — это то, с чем сейчас борются, и небезуспешно, ЦБ и правительство, прежде всего, Минфин. Риски пока не очень большие, невелики, я думаю, что с этой бедой мы справимся, но, тем не менее, риски всегда существуют", — сказал Белоусов.
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии
Экономика , Рынки , Андрей Белоусов , Дональд Трамп , Госсовет КНР , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
HeadHunter готовится к IPO
Падение неизбежно: что прикончит рубль25
Белоусов рассказал о сроках реализации нацпроектов1
Торговая война США и Китая угрожает экономике России
Walmart не будет продавать сигареты тем, кому нет 21 года1
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Падение неизбежно: что прикончит рубль
Экономика Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение