Рубль может ослабнуть в случае повышения США пошлин на ряд китайских товаров, российские власти к этому готовы, сообщил журналистам помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
"Безусловно, это все может привести (к ослаблению рубля — ред). Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики. Гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля — это то, с чем сейчас борются, и небезуспешно, ЦБ и правительство, прежде всего, Минфин. Риски пока не очень большие, невелики, я думаю, что с этой бедой мы справимся, но, тем не менее, риски всегда существуют", — сказал Белоусов.
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.