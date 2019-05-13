Пенсии в обмен на регистрацию: что ждет жителей Донбасса

Чтобы получить российские пенсии, граждане самопровозглашенных республик должны получить постоянную регистрацию в России, рассказали в Минтруде . Желающих поменять место жительства может быть много. Сейчас средняя пенсия в ДНР и ЛНР составляет около 5 тысяч рублей, в России — 14,1 тысячи рублей. В Минтруде заверяют, что выплата российских пенсий жителям ДНР и ЛНР не станет проблемой для бюджетов Пенсионного фонда Фонда социального страхования . Глава российского Минтруда Максим Топилин рассказал об условии, на основании которого жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившим паспорта РФ, будут выплачивать российские пенсии.

По его словам, претендующий на получение российской пенсии в первую очередь должен зарегистрироваться на территории России.

Топилин заверил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджетов Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования.

Получить оперативный комментарий у ПФР по поводу возможной нагрузки на бюджет фондов в связи с выплатой пенсий жителям ДНР и ЛНР не удалось.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.

Как объяснили ранее в Пенсионном фонде, при выплате пенсий гражданам ДНР и ЛНР ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. Согласно ему, подписавшие документ страны выплачивают пенсии проживающим на их территории гражданам стран-участников соглашения.

«Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — говорилось в заявлении ПФР.

При этом в ПФР пообещали, что будут оказывать «всяческое содействие» новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР. Перевод из гривен в рубли будет осуществляться по официально установленному курсу валют к моменту назначения пенсии.

В России пенсии выше, чем в самопровозглашенных республиках, однако на пенсию в ДНР и ЛНР выходят раньше, поскольку в самопровозглашенных республиках отказались от повышения пенсионного возраста.

Так, средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей, а в ДНР и ЛНР — около 5 тысяч российских рублей.

В ДНР пенсионный возраст у женщин наступает в 55 лет, для мужчин — в 60. В России с 2019 года увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

При этом сколько точно проживает человек в самопровозглашенных республиках, неизвестно.

По сообщению служб статистики ДНР и ЛНР, по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек. На Украине часто приводят другие данные, оценивая приблизительную численность населения самопровозглашенных республик в цифру менее 3 млн человек.

Судя по официальным оценкам российского МВД по состоянию на декабрь 2018 года, в России находились более миллиона выходцев из ДНР и ЛНР. Они имеют разные статусы: патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание, временное убежище, рассказывала глава миграционного главка МВД Валентина Казакова.

В Европе нет единого мнения о том, стоит ли вводить очередные санкции против России в связи с упрощенной процедурой получения гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что ЕС должен ввести новые санкции против России за предоставление

«Я думаю, что должны быть новые санкции», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Брюссель введение новых ограничительных мер.

Впрочем, его чешский коллега Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР и предпочитает искать решение путем диалога.

«Мы хотим, скорее, диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР.

«Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заметил при этом он.

При этом глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что проблема будет рассматриваться в Совете ЕС