«Газпром» назвал дату начала поставок по «Турецкому потоку»

«Газпром» уверен, что газопровод «Турецкий поток» будет готов в ноябре, а первый газ по нему пойдет к 31 декабря. Уже построены морской участок и российская сухопутная часть. Однако заполняемость новой трубы под вопросом: Турция второй год снижает потребление российского топлива, все чаще закупая СПГ и газ у Ирана и Азербайджана. Кроме того, Анкара и Москва все еще не договорились по цене на энергоноситель.

Большая часть газопровода «Турецкий поток» уже готова: сухопутная часть с российской стороны и морская — на 100%, турецкая сторона — на 73,5%.

«Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности», — сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в ходе пресс-конференции 14 мая.

Он добавил, что компания ориентируется на последнюю декаду декабря.

«По «Турецкому потоку» мы ожидаем уже поставку газа к 31 декабря», — заверил Аксютин.

«Турецкий поток» — маршрут газопровода из России в Турцию по дну Черного моря в обход транзитеров. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год рассчитана на турецкий рынок, вторая — аналогичная — на поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Вторая очередь маршрута пока находится на стадии согласования с европейскими странами, через территорию которых будет проложена. Пока же газ из России в Турцию поступает транзитом через Украину и по «Голубому потоку».

19 марта в Турции был сварен завершающий стык, который соединил морскую и прибрежную секции «Турецкого потока», а прокладка наземной турецкой части началась в конце 2018 года.

Еще осенью прошлого года главы России и Турции Владимир Путин Реджеп Эрдоган запускали сварку завершающего стыка морской части газопровода. Но вот прошло уже больше полугода, а стороны до сих пор не могут договориться о главном — о цене на российский газ, который пойдет по этому маршруту.

В начале апреля турецкий лидер прилетал в Москву на встречу с Путиным, но и тогда разногласия преодолеть не удалось.

«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются «Газпромом» в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», — пояснил тогда российский президент. При этом пообещав, что Москва будет искать решение проблемы, так как дорожит турецким рынком и отношениями с «турецкими партнерами».

«Я хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет», — добавил российский президент.

Конкурентов у России на турецком рынке, действительно, немало.

Анкара вполне успешно превращается в важнейший топливный хаб Европы, который может диктовать свою волю не только потребителям, но и поставщикам, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Турция может себе позволить выбирать: в 2018 году через ее территорию был запущен Трансанатолийский газопровод TANAP мощностью 16 млрд кубометров газа в год с каспийского месторождения Шах-Дениз через Азербайджан и Грузию и далее к границам Греции и Болгарии. СПГ страна также закупает у разных поставщиков в зависимости от того, чье предложение выгоднее. Также Анкара закупает газ у Ирана.

Турция сейчас — это действительно крайне конкурентный рынок сбыта, подчеркивает Жарский. Так, страна все активнее стала покупать сжиженный природный газ из Катара, США и других стран.

«В прошлом году закупки Турцией СПГ выросли на 13,2%. Одновременно закупки российского трубопроводного газа снизились свыше чем на 17%. Тенденция продолжается и в этом году, при этом цифры роста импорта СПГ и падения закупок российского газа — еще выше», — констатирует аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

По словам эксперта, по итогам этого года можно ожидать нового снижения поставок российского трубопроводного газа в Турцию.

На фоне теплой зимы и спада на азиатских рынках цены на СПГ в Европе упали до рекордно низких уровней.

«Сжиженный газ на данный момент времени в Европе дешевле газа «Газпрома», чем и пользуется Турция для снижения финансового бремени на импорт энергоносителей», — отмечает Капитонов.

По данным международной группы импортеров СПГ — ассоциации GIIGNL, в прошлом году Турция закупила порядка 8,3 млн тонн СПГ (с учетом коэффициента пересчета это 18,6 млрд кубометров), став вторым по величине импортером сжиженного газа в Европе.

При этом, по данным «Газпрома», страна в 2018 году снизила закупку российского газа с 29 до 24 млрд кубометров газа в год (на 17,24%), что является самым низким показателем с 2012 года.

В целом в последний год импорт газа Турцией снижается на фоне ухудшения привлекательности использования газа в электрогенерации, снижения потребления в коммунально-бытовом секторе, отмечает Капитонов.

Таким образом, потребности в газе у Турции сокращаются, а пул поставщиков — только растет. В этих условиях Анкара становится все менее сговорчивой в вопросе цены поставок по «Турецкому потоку».

Кроме того, еще не завершено строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции. А без него все планы запустить голубое топливо по «Турецкому потоку» под бой курантов теряют смысл.