США нашли способ перекрыть «Северный поток — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в прокладке экспортных российских трубопроводов на глубине свыше 30 метров. Очевидно, что основная цель новой инициативы — «Северный поток — 2», но теоретически под удар может попасть и «Турецкий поток».

Предлагается запретить лицам, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства российских трубопроводов, въезд в США и заморозить их активы на территории страны. Накажут и тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку и обеспечивает страхование таких судов. Особое внимание сенаторы обращают на две компании: швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Законопроект направлен против прокладки глубоководных секций трубопровода, ноу-хау для которой есть только у западных энергетических компаний, пишет Foreign Policy. Это одна из немногих сфер, где «Газпрому» не хватает собственных знаний и технологий, пояснили изданию эксперты Атлантического совета (Вашингтон).

Компания-оператор «Северного потока» — Nord Stream 2 — на новость отреагировала спокойно. Проект не нуждается в запасном плане из-за угрозы американских санкций, финансирование полностью обеспечено акционерами и инвесторами, строительство идет по плану, сказал ее представитель Йенс Мюллер турецкому агентству Anadolu.

Уже проходили

Спокойствие Nord Stream 2 разделяют и эксперты, опрошенные «Ридусом». Угрозы санкций в отношении «Северного потока — 2» звучали уже неоднократно, но дальше слов пока дело не пошло, напомнили они.

«Пока что ни одних санкций против «Северного потока — 2» и вообще против «Газпрома» не существует. Компания действует в том правовом поле, которое есть», — заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Еще в августе 2017 года в США был принят закон, позволяющий президенту страны ввести определенный перечень санкций. Среди прочего там был и запрет на финансирование новых газопроводных проектов из России в Европу, а также оказание услуг по их строительству. И тогда тоже было понятно, что речь идет исключительно о «Северном потоке — 2». Но эти положения президент США так и не применил.

«То есть потенциально можно даже никакой новый закон не принимать, а просто взять и ввести те санкции, которые есть в том законе, но американцы этого не делают», — пояснил эксперт.

Более того, в ходе разработки того документа предполагалась, что президент будет «должен» ввести соответствующие санкции, а в итоге осталось «может». И с тех пор предпринималось несколько попыток принять обязывающие санкции, чтобы они имели прямое действие в отношение «Северного потока — 2», но и они оказались безуспешными, отметил эксперт Фонда энергетического развития Сергей Пикин . И даже в случае принятия нового проекта, он вряд ли выйдет настолько жестким, как хотят сенаторы, полагает эксперт.

На пути ограничений против «Северного потока — 2» стоит позиция ЕС , в первую очередь, Германии, которая заинтересована в новой газовой магистрали. И Европа не хочет санкций против трубопровода, потому что, по сути, они будут направлены против европейских компаний.

«Взаимодействие США и ЕС сегодня и так не самое лучшее — торговые войны, разные нерешенные вопросы. Это еще больше ухудшит отношения между ними», — предостерегает аналитик.

Возможно, лоббируя «Северный поток — 2», немцы рассчитывают на определенный обмен: американцы не мешают достроить трубопровод, а европейцы соглашаются на ограничения в плане его использования, не исключает Юшков. Недавно ЕС распространил «Третий энергопакет» на морские трубопроводы, хотя все прекрасно понимают, что никакой конкуренции в море они не усилят, и использовать это как стимул для развития рынка невозможно, отмечает эксперт.

«По сути, Газпром будет использовать только половину мощности трубы, но при этом европейцы явно хотят его достроить. Я думаю, здесь американцы столкнутся с очень жестким противодействием европейцев», — говорит он.

А если санкции все же примут?

Новый законопроект сейчас угрожает только «Северному потоку — 2», считает Юшков. «Турецкий поток» уже фактически достроен и готов к введению в эксплуатацию. Но и в отношении первой магистрали замечания сенаторов не совсем понятны, отмечает эксперт. Законы, как известно, начинают действовать с момента их принятия и обратной силы не имеют. Между тем, итальянская Saipem, по данным аналитика, строила небольшой участок газопровода у берегов Германии, и они свою работу уже завершили.

Получается, что речь идет, по сути, об одной компании — швейцарской Allseas. Именно ее два судна трубоукладчика ведут работу по строительству «Северного потока — 2». Но это — частная семейная компания, в США у нее бизнеса нет, расчеты ведутся в евро, а «Газпром» — очень важный клиент. И большой вопрос, захочет ли она подчиниться американским санкциям.

Если это все же произойдет, «Газпром», скорее всего, попытается найти другого подрядчика, который санкций США не боится. Россия это уже проходила в ситуации строительства энергетического моста в Крым. Все мировые компании, имеющие необходимый опыт отказались в нем участвовать из-за санкций, и тогда пришли китайцы.

Даже если документ будет принят в тех формулировках, которые предложены его авторами, «Северный поток — 2» все равно будет реализован, уверен Пикин. По его словам, любые санкции можно обойти, всегда есть возможности как-то по-другому построить проект. Это просто вопрос цены. Рисков остановки строительства нет, есть только риски по срокам и стоимости, и риски дальнейшего функционирования в связи с «Газовой директивой» ЕС, считает аналитик.

Юшков допускает, что строительство все-таки может быть заморожено, если санкции будут введены, швейцарцы отзовут свои суда, а найти другого подрядчика не удастся. Но пока такой сценарий все-таки выглядит весьма маловероятным.