Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину

Один из фигурантов уголовного дела о загрязнении экспортной нефти в «Дружбе» признал свою вину. Явку с повинной написал заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин . Ранее его и еще двух человек арестовали на два месяца. Следствие считает, что они слили кондиционную нефть, а чтобы скрыть хищение, долили в трубу сырье с добавлением хлорсодержащих соединений.

В деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились первые признательные показания. Заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, ранее арестованный вместе с двумя другими обвиняемыми, написал явку с повинной.

«Баландин — единственный задержанный на сегодняшний день, кто написал явку с повинной», — уточнил представитель задержанного, сообщает ТАСС.

Напомним, что проблемы с экспортными поставками по «Дружбе» российской смеси Urals начались в апреле. Концерн «Белнефтехим» сообщил, что на его предприятия поставляется некондиционная нефть из РФ, допустимое содержание хлорорганичених соединений в которой в разы превышает норму. Минэнерго России подтвердило наличие проблем, пообещало в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. Однако объем попавшей в трубу загрязненной нефти составлял, по разным данным, несколько миллионов тонн

В связи с этим «Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановила транзит «грязной» российской нефти в Европу.

В ходе скандала два белорусских НПЗ — Мозырский и «Нафтан» — заявили об угрозе повреждения оборудования и сократили объемы нефтепереработки почти на 50%, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику. Кондиционная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. На восстановление прокачки нефти по «Дружбе» в полном объеме потребуется несколько месяцев.

Загрязнение нефти произошло органическими хлоридами, которые используются как реагенты при добыче высоковязкой нефти: соответствующие растворы закачивают в скважины для разжижения асфальто-смолистых отложений и увеличения отдачи пластов. Как отмечается в материалах НИИ «Транснефть» , такое вещество попадает в трубопроводную систему только вместе с сырьем, полученным от производителей, «Транснефть» хлорорганические соединения в транспортируемую нефть не добавляет, корозийной активности к материалам трубопровода они не обладают, но губительны для оборудования НПЗ.

Глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным 30 апреля заявил, что «грязная» нефть попала в трубу по чьему-то злому умыслу сознательно. Произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований», подчеркнул Токарев.

Ранее по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением экспортной нефти. В ходе работы экспертов был определен источник ее попадания в трубу. Это узел учета в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». ЛПДС принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».

По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ст. 158 УК РФ («Кража»). Были задержаны и помещены в СИЗО четверо фигурантов, сообщил 7 мая журналистам глава минэнерго Александр Новак

Помимо Баландина, это гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев. Кроме того, в международный розыск объявлены бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший генеральный директор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко.

Утром 15 мая самарский суд признал законным арест Хуснутдинова, Жоголева и Баландина. Ружечко и Трушев арестованы заочно.

По версии следствия, указанные лица в марте-апреле 2019 года поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, сырье с добавлением хлорсодержащих соединений, чтобы скрыть хищения нефти на 1 млн рублей.

При средней цене сырой нефти 15,8 тыс. за тонну можно сказать, что объем нефти, который мог быть украден (именно мог быть, поскольку данный факт должен быть установлен следствием, и соответствующее заключение должен вынести суд), превышал 63 тонны, отмечает управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. 63 тонны нефти — это примерно три полуприцепа-цистерны.

«Однако нужно понимать, что даже при таких небольших объемах хищения вред, который нанесли злоумышленники, несоизмеримо выше стоимости нефти, которая могла быть украдена. Убыток формируется за счет всей нефти, с которой смешалась смесь, закаченная в магистральный трубопровод, и оборудования, которое могло быть этой смесью повреждено. Если оценивать этот ущерб, то тут счет может идти не на миллионы, а на десятки и сотни миллионов рублей», — уточнил он.

По официальным данным, в экспортный нефтепровод попало 5 млн тонн испорченной нефти.