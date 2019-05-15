Деньги кончились: как Белоруссия будет жить без России

Белоруссия cведет концы с концами без субсидий и кредитов от России, утверждает официальный Минск. Дыру в госбюджете закроет за счет торговли с соседями по Евразии, с Китаем и Турцией. А за кредитом пойдет в МВФ . «Газета.Ru» разобралась, сможет ли белорусская экономика не на словах, а на деле удержаться на плаву самостоятельно.

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой нарисовал перспективы экономики страны без финансовой поддержки со стороны России. Как выясняется, правительство республики уже не рассчитывает получить компенсацию от России за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

«При расчете прогноза [социально-экономического развития страны] на 2019 год мы не учитывали возможную компенсацию [со стороны РФ] по налоговому маневру» — сообщил он в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам чиновника, такой же политики белорусские власти рассчитывают придерживаться и в 2020 году.

Не дождавшись решений от России в нефтяной сфере и по цене на газ, Белоруссия будет исходить «из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», добавил белорусский чиновник.

При этом снижать уровень социально-экономических расходов, которые были заложены на текущий год, причин нет, заверил Крутой.

Крутое пике белорусского министра

Если договориться с Россией по компенсациям за налоговый маневр все-таки получится, то «это станет дополнительным плюсом».

Но при этом министр призвал не слишком драматизировать ситуацию с размером компенсации от России. Не такая уж она и значительная, если сравнивать ее с размером ВВП Белоруссии, бюджетом, объемом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами, считает официальный Минск.

Крутой намекнул, что сейчас «правительством предпринимаются определенные шаги» по поиску денег для закрытия выпадающих доходов и компенсаций. Но пока этим действиям «не следует придавать характер публичности».

На самом деле, нет большого секрета в том, как Белоруссия будет замещать выпадающие компенсации от России и потери своего бюджета. Все ходы известны, хотя сумма немаленькая даже по российским меркам.

Президент Александр Лукашенко подсчитывал ранее, что Белоруссия потеряла за время налогового маневра $3,4 млрд

Напомним, Россия и Белоруссия не могут договориться о компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли уже второй год. Белоруссия хочет компенсации, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве от 1999 года. В Минске это расценили как желание России поглотить или присоединить Белоруссию и, естественно, отказываются от такого размена.

Но тогда что взамен российских миллиардов может заполучить Белоруссия? Во-первых, Минск планирует наращивать торговлю в рамках Евразийского союза . Тот же Крутой говорил, что Минск предложит механизмы устранения барьеров во взаимной торговле пяти государств-членов ЕАЭС.

«Самое плохое, что механизм, который мы договорились использовать в рамках устранения препятствий [в торговле в ЕАЭС], на сегодняшний день работает очень слабо. 17 препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, сегодня продолжают существовать, устранено только одно», — признал министр экономики.

Впрочем, сколько можно заработать на снятии барьеров, Крутой не уточнил. И большой вопрос: когда получится снять эти проблемы. Об их наличии президент Лукашенко говорил еще в 2012 году, когда внутри ЕАЭС было создано единое экономическое пространство. Тогда сохранялось порядка 60 барьеров, препятствующих торговле.

Если барьеры для бизнеса будут устраняться такими темпами, то белорусская экономика успеет уйти на дно.

Батька готов идти на поклон к МВФ

Во-вторых, у Белоруссии есть шанс получить стабилизационный кредит Международного валютного фонда (МВФ). Ранее Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в размере $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет, однако стороны разошлись во взглядах на скорость реформ в Белоруссии. МВФ настаивал на повышении тарифов ЖКХ (иначе погашать кредит будет нечем) и на реформировании госсектора, наращивании приватизации.

Минск тогда отказался от кредита на таких условиях. Это было осенью 2018 года. «В течение этого года нужно еще раз принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции», — сказал Крутой.

Кроме того, Белоруссия рассчитывает заработать на совместных проектах с Россией в сфере ВПК. И судя по всему, находит поддержку в этом. В понедельник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что объем сотрудничества между «Рособоронэкспортом» и белорусскими организациями оборонно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд

Наконец, Белоруссия рассчитывает получить компенсацию от России за «грязную нефть», попавшую в апреле в нефтепровод «Дружба». И планирует заработать на восстановлении прокачки нефти в Европу.

Аллах в помощь

В апреле президент Белоруссии развил бурную деятельность в направлении Турции. Во время его официального визита конкретных договоренностей в сфере экономики не было, но с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он точно задружился.

Турцию Лукашенко называет «мощной и богатой», а Белоруссию — «очень важной страной». Впрочем, сближению двух стран может помешать тот факт, что Турция — член НАТО

Наконец, Минск планирует нарастить сотрудничество с Китаем в рамках проекта нового Шелкового пути. Под это уже создана зона особой торговли «Великий камень». Белоруссия пытается привлечь через эту зону инвестиции. Госбанк развития Китая и провинция Гуандун планируют инвестировать в строительство и развитие зоны до $5,5 млрд

Китайско-белорусский «Великий камень» — это самый большой индустриальный парк в Европе из числа тех, которые патронирует Китай.

Вернись, я все прощу

И все же заместить полностью российскую финансовую подпитку ни Китай, ни тем более Турция не смогут, считает Алексей Макаркин , заместитель гендиректора Центра полититехнологий.

Латание дыр в бюджете Белоруссии не будет простым делом, соглашается Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра». На 2019 год в Белоруссии заложена доходная часть республиканского бюджета в сумме 23,7 млрд белорусских рублей, или около $11,3 млрд По сравнению с 2018 годом в республике увеличились расходы казны на обслуживание госдолга. В 2019 году на это запланировано выделить $1,3 млрд, в 2018 было $1,2 млрд Плюс к этому вырастут расходы на погашение внешних долгов, отмечает Рожанковский.

С МВФ тоже все непросто. Эти $3 млрд недополученных от России компенсаций по сути и представляют собой «кассовый разрыв» белорусского республиканского бюджета, который необходимо закрыть.

«МВФ если и даст эти деньги, то только в кредит. В этом варианте плюс для белорусского лидера — возможность козырнуть перед Кремлем и продемонстрировать, что на нем «свет клином не сошелся», — говорит Рожанковский.

Бюджет Белоруссии на 2019 год рассчитан с профицитом в 1,7 млрд белорусских рублей, уточняет Петр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. «То есть, по идее, все должно сойтись в бюджете — вопрос лишь в том, что скроен бюджет-2019 в предположении, что темпы роста белорусской экономики составят 4%. Пока что экономика растет на 1%, то есть на сегодня Белоруссия заданный темп выдерживает, но что потом», — отмечает Пушкарев.

Эксперт считает, что со стороны России было бы «глупо давить и ждать, что Белоруссия запросит пощады: только посеем там серьезную обиду, которая скажется на наших взаимоотношениях, в том числе, в эпоху после Александра Лукашенко, что рано или поздно, но наступит», — считает Пушкарев, добавляя, что сейчас Россия не создает дружбе двух стран режим благоприятствования.