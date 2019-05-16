«Мы не колония США»: Германия держится за газ из России

Закупки газа у России являются куда более предпочтительными для Берлина, чем поставки СПГ из США ввиду экологических и ценовых преимуществ, заявили в бундестаге . Также, Берлин напомнил, что не является колонией США и будет принимать решения о своей энергополитике самостоятельно. Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Австрии Александр Ван дер Беллен также подтвердил, что Вены остается в проекте «Северный поток — 2».

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст Германия заявил, что закупки российского газа является куда более предпочтительными для Берлина, чем поставки сжиженного природного газа из США ввиду экологических и ценовых преимуществ.

Как отметил парламентарий, в ФРГ отдают себе отчет в том, что Вашингтон активно работает для вывода больших объемов своего СПГ на европейский рынок, однако способ его добычи, по словам Эрнста, в Германии вызывает вопросы с точки зрения экологии, передает ФАН.

«Во-вторых, исходя из цены, американский газ не конкурентноспособен по сравнению с российским», — добавил представитель немецкого парламента.

Он также назвал неприемлемыми заявления посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможных санкциях в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве экспортного газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу.

«Возникает впечатление, что мы являемся колонией США», — посетовал Эрнст, указав, что такая политика США работает против немецкой экономики.

Несколькими часами ранее канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить строительство СП-2, передает НСН.

«Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — подчеркнула Меркель.

Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Австрии Александр Ван дер Беллен также подтвердил, что у Вены нет намерений выхода из проекта СП-2.

Австрия в лице OMV инвестировала в этот проект «очень много средств», что гарантирует участие Вены в проекте, подчеркнул Ван дер Беллен.

«Если бы американский газ был бы дешевле, чем российский, то может быть как-то поменялись бы соотношения, но то, как это сейчас есть, какие есть источники у США, нет никакой экономической причины изменить свою позицию», — добавил он.

Ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.

Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС.

Одно из главных правил — «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть одна компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом, по которому транспортируется газ. Здесь под удар ставится монопольное положение «Газпрома»

Второй момент — половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.

Однако Берлин смог найти выход. Германии удалось добиться права ограничивать действия Газовой директивы по согласию с Еврокомиссией. По факту, конечно, реализация этого права займет немало времени, учитывая сложную забюрократизированную систему в ЕС. Но сам проект не отменит.

В начале нынешнего месяца американский посол в Евросоюзе Гордон Сондлэнд выразил беспокойство из-за прогресса в строительстве СП-2. По его словам, все, что способствует реализации проекта, является движением неправильном направлении.

«Но это в меньшей степени разговор о США, а в большей — о Европе, которая покупает СПГ или любую иную энергию из других источников, кроме России, из западных источников», — выразил уверенность американский дипломат.

Он добавил, что западные источники являются «демократическими», а Россию охарактеризовал как «зловредного» деятеля.

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео в ходе своей лекции в Лондоне также призвал не позволить России достроить СП-2.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что инициатива Помпео является попыткой навязать Европе «свой дорогой газ». При этом он обратил внимание на то, что это уже «сто десятое заявление» Штатов в подобной тональности.

«Все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы. Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе»», — отметил российский депутат.

Парламентарий также пояснил, что подобные заявления не повлияют на сроки реализации проекта СП-2.

Чуть ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что дружба между Вашингтоном и Берлином «разбита вдребезги», свидетельством чему является отмена визита Помпео в Германию. Именно СП-2 госсекретарь собирался обсуждать с Меркель.

Стоит отметить, что также в мае нынешнего года президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны.

«Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей… а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ», — указывается в одном из разделов документа.

В прошлом месяце сообщалось, что на дно Балтийского моря уже уложено уже более 1 тыс. км газопровода СП-2 в водах Финляндии, Швеции и Германии. Точкой входа СП-2 в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда. Совокупная мощность двух ниток СП-2 составит 55 млрд куб. м газа в год. Введение газопровода в эксплуатацию ожидается до конца нынешнего года.