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Иранская нефть дошла до Китая вопреки санкциям США 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Танкер с мазутом из Ирана выгрузил его на береговой терминал в порту китайского Чжоушаня вопреки санкциям США, сообщает Reuters.
На борту судна Marshal Z находилось 130 тонн мазута. Доставка топлива до Китая продолжалась в течение четырех месяцев и осуществлялась с использованием четырех разных кораблей.
Экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана запрещен в рамках санкций, наложенных Вашингтоном в прошлом году после выхода страны из шестисторонней ядерной сделки.
6 мая сообщалось о намерениях Тегерана продавать топливо за рубеж через серый рынок. Власти исламской республики называли такой шаг вынужденной мерой в ответ на «несправедливые и незаконные» ограничения.
После этого США предупредили о возможных атаках Ирана на коммерческие суда других стран. Саудовская Аравия заявила о повреждении двух своих танкеров в Оманском заливе.
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