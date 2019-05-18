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«Нафтогаз» подставляет Зеленского в решении газового вопроса с Россией 

Газета.Ru + ещё 11 8 часов назад
Новый раунд газовых переговоров между Киевом и Москвой еще не назначен, а Европа уже запасается газом. «Газпром» пытается ускорить запуск альтернативных маршрутов. И только «Нафтогаз» не спешит закачивать газ в ПХГ, а старательно переводит ответственность на избранного президента страны. Если дело дойдет до «газовой войны», Украина замерзнет или будет вынуждена согласиться на невыгодные для себя условия. И виноватым объявят Владимира Зеленского.
Точной даты возобновления трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины по транзиту газа пока нет. Все ждут официальный Киев, где ситуация становится все менее прогнозируемой.
«Сроки трехсторонних консультаций Россия-ЕС-Украина по транзиту газа затягиваются из-за политической неопределенности на Украине», — заявил на этой неделе журналистам замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.
Россия и Еврокомиссия уже готовы, теперь все зависит от решения Украины, добавил он.
Действующий контракт на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины истекает уже 31 декабря, то есть фактически через 7,5 месяцев, а по новому соглашению стороны лишь обозначили свои позиции и отсутствие готовности идти на уступки.
Война неизбежна?
Сначала все ждали итогов президентских выборов на Украине, потом — даты инаугурации Владимира Зеленского. При этом неопределенности добавляет и ситуация с роспуском Верховной рады, и предстоящие кадровые решения избранного президента, который вступит в должность 20 мая.
И хотя формально газовый вопрос — прерогатива правительства и «Нафтогаза Украины», те всеми силами перекладывают ответственность на Зеленского. Более того, некоторыми своими выступлениями фактически подставляют избранного президента, ставя его в невыгодную позицию.
Так, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что переговоры относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кстати, подобные переговоры ни Кремль, ни украинская сторона пока официально не анонсировали.
И практически в тот же день Коболев заявил, что «российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен „Северный поток — 2“. Он привел расчеты, согласно которым российская компания сможет выполнять минимальные объемы поставок в рамках существующих контрактов с дефицитом всего 5 млрд кубометров. Для его покрытия, по словам Коболева, „Газпром“ в ускоренном темпе гонит газ в Европу для закачки в ПХГ.
»Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — подытожил Коболев.
Неудивительно, что наученная горьким опытом двух предыдущих российско-украинских газовых войн Европа запасает газ на зиму. Как раз удивительно, что говорит об этом глава «Нафтогаза», который сам не так основательно готовится к зиме.
По данным на 17 мая, украинские подземные хранилища (ПХГ) были заполнены газом всего на 33%. Гарантийного контракта со Словакией на реверсные поставки у страны нет.
«Чтобы обеспечить себя газом Украина должна будет максимально увеличивать запасы газа. И сейчас Украина пока не адаптирована к тому, чтобы полностью отказаться от российского газа. При худшем сценарии Украине придется скупать газ у посредников, при этом стоимость будет дороже российского», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Заморозить электорат
Издание «Страна.Ua» со ссылкой на украинских экспертов отмечает, что сейчас в стране создаются предпосылки для «искусственного газового кризиса».
«Нужны деньги на закупки (газа на зиму), а финплан «Нафтогаза» до сих пор не утвержден…нет закупок, нет договора со Словакией, нет реверса. Угадайте, на кого посыплются все шишки, когда 2 января Россия перекроет краник?» — цитирует издание руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева.
При этом, если дело дойдет до остановки поставок, то проблемы с газом первыми ощутят жители восточных и южных регионов Украины.
«Особенности украинской ГТС таковы, что основная труба идет с северо-востока на запад. А чтобы зацепить юг, нужно задействовать станции, которые находятся на неподконтрольных территориях. То есть, пострадают регионы, которые больше всего голосовали за Зеленского», — уверен Рябцев.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что реверсные поставки газа, о которых все время говорит Киев, по факту представляют собой перекупку у Европы все того же российского газа, который идет по экспортной трубе. Если опустеет труба, то и «реверса» не будет.
«Совершенно очевидно, что иного варианта кроме как покупать российский газ напрямую или его же, но с наценкой у третьих лиц, у Киева нет», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Тот же СПГ за счет логистики и отсутствия необходимой инфраструктуры обойдется существенно дороже.
Этого в Киеве не отрицают. Более того, Коболев признал, что «для Украины потеря транзитного потока означает потерю $3 млрд годового дохода, а это примерно 3% ВВП». Потеря транзита приведет страну к «настоящему кризису, в том числе политическому», добавил он. По факту, закинув еще один камень в огород Зеленского.
Интересно, что ранее сам «Нафтогаз» занял жесткую позицию в переговорах с Москвой и своими публичными выступлениями скорее отдалял нахождение компромисса и продолжение переговоров, чем приближал их. У менеджмента компании также сложились практически конфликтные отношения с премьером Владимиром Гройсманом.
Достучаться до Вашингтона
При всем при этом конечное решение по ГТС Украины находится не в Киеве.
Оно будет формулироваться Вашингтоном, уверен политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.
«Какое отношение у Вашингтона будет к транзиту газа из России в Европу, от этого будет зависеть решение Украины», — сказал он «Газете.Ru».
«Украина как государство заинтересовано (в сохранении газового транзита — «Газета.Ru»), но силы, которые контролируют реальную власть, я имею в виду Вашингтон, пока не имеют готовой формулы, как решить этот вопрос. Ранее было четкое противодействие союзу РФ и ЕС, в том числе в газовой сфере, сейчас этот процесс, в том числе нестабильные действия Дональда Трампа в отношении ЕС, могут подтолкнуть к пересмотру этого вопроса. И вполне вероятно, что команде Зеленского дадут зеленый свет на заключение нового договора», — добавил Перлин.
Интересно, что сама команда Зеленского впервые обозначила свою газовую позицию только 16 мая.
«Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами», — написала пресс-служба избранного президента.
В сообщении также отмечается, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам и создание независимого оператора ГТС в этом году, «но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил».
При этом представители избранного президента призвали активнее запасать газ на зиму для самой Украины.
Хочется верить, что аргументы к новым транзитным переговорам с Москвой там тоже готовятся.
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