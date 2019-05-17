Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.65
$
64.82
72.27
72.43
Прогноз
20.05 – 27.05
$
66.00
73.72
Индексы и котировки Brent
72.52
+0.00 Золото
1277.04
–0.34 РТС
1256.04
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
17.05
1.1158
–0.0014
02.05
1.1172
14.05
03.05
22.04

Дания все испортила: «Северный поток — 2» откладывается 

Газета.Ru 6 часов назад
Сроки завершения проекта «Северный поток — 2» откладываются. Если раньше предполагалось, что строительство газопровода будет завершено в 2019 году, то сейчас говорят о 2020-м. Причина этого — требование Дании сменить маршрут. И это не единственная проблема для строительства газопровода. Эксперты предполагают, что страны ЕС давят на Россию, чтобы она пошла на уступки в переговорах с Украиной по газу.
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести. Изначально Nord Stream 2 AG, компания-оператор проекта, планировала завершить строительство двух ниток газопровода к концу 2019 года. Однако теперь в компании говорят, что система будет готова к транспортировке газа только во второй половине 2020 года. Такое развитие событий возможно, если Дания потребует смены маршрута.
Это следует из доклада оператора проекта — Nord Stream 2 AG — к заявке по данному маршруту. Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.
«Северный поток — 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год.
Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод.
«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах», — говорится в докладе.
Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. Власти страны ссылаются на то, что такое строительство может быть небезопасным с экологической точки зрения.
В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.
Проблем со строительством «Северного потока — 2» достаточно много, говорят эксперты.
«Это и поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которым одна компания не может загружать более половины мощности «трубы», и возможные американские санкции против компаний, связанных со строительством, и озвучиваемые сомнения Дании, которая в отличие от остальных участников опасается чрезмерной зависимости от России», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
При этом Европа давит на Россию по политическим мотивам — в частности, из-за возможного прекращения транзита через Украину.
В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Договориться Москве и Киеву пока не удается.
В Киеве поднимают панику в связи с этим.
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины, даже в том случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, накануне заявил глава «Нафтогаза» Украины Коболев, передает «Царьград».
«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. При этом «Газпром» может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям», — рассказал он.
По словам Кораблева, сейчас Россия производит поставки в ЕС в «ускоренном режиме». И именно этим она создает дополнительные запасы ресурса.
По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет по меньшей мере к спаду экономики в стране, а скорее всего даже к кризису.
Впрочем, все озвучиваемые сейчас сложности не являются катастрофичным для «Северного потока — 2» и рано или поздно газопровод будет построен, считает Николаев.
Проект в любой случае будет доведен до конца: слишком много средств инвесторов в него было вложено, говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».
«На проект потрачено много денег, если проект остановить, то инвестиции в миллиарды евро просто пропадут. Здесь риски больше для европейских партнеров и участников проекта, так как «Газпром» в случае их отказа от участия получит неустойку в миллиардах евро», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».
К тому же, несмотря на все высказывания европейских политиков, ЕС нуждается в российских поставках природного газа, добавляет Блинов.
«Судя по итогам поставок российского газа от «Газпрома» в Европу, доля именно российских поставок снова выросла и превысила значение в 35% от общего объема потребления газа в Европе», — резюмирует Блинов.
Газета.Ru: последние новости
Белоруссия остановила транзит российской нефти на Украину "Газпром" назвал дату начала поставок по "Турецкому потоку" Срок завершения строительства "Северного потока — 2" могут перенести
Комментарии517
Экономика , Видео , Статьи , Геннадий Николаев , Нафтогаз , Газпром , ЕС , БКС Брокер , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» открыл два новых месторождения
Белоруссия оценила ущерб от грязной российской нефти
Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»1
Крымский мост ударил по Украине200
Отсрочка «Северного потока-2» играет на руку Украине1
Новости партнеров
Видео
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Венесуэла захотела перейти на рубли
Экономика
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции
Экономика Статьи
Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину
Экономика Статьи
Россияне остались без сбережений
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение