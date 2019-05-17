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Отсрочка запуска «Северного потока-2» играет на руку Украине 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сроки реализации "Северного потока-2" могут сдвинуться с конца 2019 года на вторую половину 2020 года, следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по третьему маршруту, опубликованному Датским энергетическим агентством (ДЭА). Задержка проекта может произойти из-за неторопливости Дании, которая не спешит согласовывать строительство экспортного газопровода из России в Германию.
Опрошенные агентством "Прайм" эксперты убеждены, что существенных издержек ни для "Газпрома", ни для партнеров задержка строительства проекта не принесет. По-настоящему проблемой в этой ситуации выступает переговорный процесс по транзитному договору с Украиной, который истекает в конце 2019 года. В случае переноса срока реализации "Северного потока-2", переговорная позиция России ослабевает, что может вынудить страну заключить новый контракт с Украиной на менее выгодных для нее условиях. Оказывает давление также и позиция США, которые выступают против отечественного проекта.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД/ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Новость, что "Северный поток-2" может быть не реализован к концу 2019 года, очень неприятна для "Газпрома" и для России, так как на этот срок были завязаны дедлайны по транзитным переговорам с Украиной, говорит начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.
"Так как ясности по прокачке по "Северному потоку-2" не появляется, наша переговорные позиции становятся гораздо более слабыми. Это самая главная издержка, самая главная проблема", — объясняет он.
По его словам, оценивать прямые издержки в цифрах пока сложно, так как их сумма зависит от того, насколько будут сдвинуты сроки реализации и как долго будут простаивать трубоукладчики.
Дания своими действиями давно намекала, что задержка окончательного решения вполне реальна.
"Однако запретить строительство Дания все равно не может, так как всегда существует обходной маршрут", — замечает Подлевских.
По мнению эксперта, не стоит впадать в полный пессимизм, так как есть надежда стимуляции решения Дании за счет позиции Германии.
Издержки по дополнительным затратам, скорее всего, будут минимальными: несколько десятков миллионов долларов, а может и меньше, соответственно, на стоимости проекта это особо не отразится, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Более критично эта ситуация отражается на переговорах России и Украины, ослабляя российскую позицию.
"Реализация проекта выступает как дополнительный козырь "Газпрома" в переговорах по транзиту российского газа, так как контракт заканчивается в 2019 году. Завершение "Северного потока-2" в срок облегчает переговорную позицию "Газпрома", — отмечает он.
Тем не менее, надо учитывать, что имеются довольно большие запасы газа, к тому же, можно сформировать дополнительные запасы перед зимой в европейских хранилищах. В крайнем случае часть зимы, с января 2020 года, можно прожить и без нового контракта с Украиной, а летом уже будет проще, считает он.
"Теоретически "Газпром" может выполнить свои обязательства без продления контракта с Украиной, но так или иначе, контракт все-таки должен быть продлен", — полагает Полищук.
В свою очередь аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова настроена достаточно оптимистично. В конце апреля "Газпром" говорил о планах закончить строительство "Северного потока-2" в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода, напоминает Крылова. По ее мнению, пока данный сценарий рассматривается как базовый.
"Мы не видим серьезных рисков для "Газпрома", — подчеркивает она.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

Давление может оказываться не только с украинской, но также и с американской стороны, считают эксперты. Известно, что США выступают категорически против строительства российского газопровода, пытаясь продавать Европе больше собственного сжиженного газа.
Сложившаяся ситуация не является сюрпризом для российской стороны: при обсуждении строительства первого проекта Nord Stream Дания и Эстония выступали против такого строительства, напоминает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Сейчас в первую очередь стоит говорить о феномене переговорной силы, когда каждая из сторон пытается оставить за собой право переиграть ситуацию в случае непредвиденных обстоятельств. А таких ситуаций может быть много, в том числе и для Европы, которая уже чувствует на себе давление от американского влияния на рынке.
"Это и субсидии американской стороны своим самолетам при продаже на европейском рынке, санкционная риторика по отношению к европейским компаниям, сотрудничающим с Россией, Ираном и другими странами. Сюда же можно отнести тарифную политику США по импорту стали из других стран, что одновременно влияет на европейские компании, поставляющих продукцию по всему миру", — перечисляет она 
По мнению Новиковой, ЕС пытается оставить для себя некоторый лаг в случае большого давления со стороны США к строительству газопровода.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" — теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе ДЭА уже находятся две заявки на строительство — по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод по плану пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.
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Экономика , Статьи , Николай Подлевских , Екатерина Новикова , Андрей Полищук , Церих Кэпитал Менеджмент , Газпром , Райффайзенбанк Австрия , ЕС , Shell , Промсвязьбанк
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