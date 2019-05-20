Украина cможет восстановить свою экономику только за счет России

Украина начинает осознавать масштаб ущерба, который нанесла сама себе от разрыва экономических связей с Россией. Всего за пять лет страна умудрилась потерять порядка 80 млрд долларов и остановить многие промышленные предприятия. Сколько времени ей потребуется, чтобы вернуться на уровень 2013 года? И при каких условиях это вообще возможно?

За последние пять лет Украина потеряла 75-80 млрд долларов от сокращения торговли с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский . «Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — отметил он.

Для того, чтобы вернуть экономику хотя бы на уровень 2013 года, Украине понадобятся как минимум 35 лет, причем главным условием для этого является восстановление отношений с Россией, уверен Новинский.

«Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», — резюмировал депутат.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах огромные потери от разрыва торговых связей с Россией признали также в Федерации работодателей Украины. В 2018 году, по сравнению с показателями 2013-го, она сократилась более чем в три раза, посчитал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — добавил он.

Эти расчеты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии, Польше и Венгрии с доплатами за посредничество.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 млрд долларов. Только 11,5 млрд долларов для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — констатировал Саливон.

Иными словами, из-за падения объемов торговли с Россией Киев потерял в 13 раз больше, чем Москва.

Пятилетка 2014-2018 годов несомненно является провальной для экономики Украины и граждан страны, говорит экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович. Предложенная в 2014 году новая экономическая модель интеграции с ЕС и разрыва связей с РФ не оправдала себя. Так, посчитал Колтунович, объем ВВП сократился со 183,3 млрд долларов в 2013 году до 112,1 млрд долларов в 2017 году. По объему экономики Украину обошла даже 10-милионная Венгрия (139 млрд).

Еще более наглядным является показатель ВВП в расчете на душу населения. Во всех мировых рейтингах Украина плетется в конце списка. Даже страны Северной Африки оказываются богаче Украины.

«Де-факто Украина — самая бедная страна Европы. По показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, в свою очередь мы обошли Папуа — Новую Гвинею. Теперь Молдова занимает 133-е место в мире с 2690 долларами ВВП на душу населения, а Украина — 134-е место с 2660 долларами. ВВП Украины на душу населения в 10,3 раза меньше показателя стран Европы (27 тыс. долларов) и в 4,5 раза ниже, чем в странах Восточной Азии (12 тыс. долларов), и уступает показателям Северной Африки (3 тыс. долларов). Вот что реально представляет из себя Украина в экономическом плане, и это неприемлемо при столь высоком интеллектуальном и инновационном потенциале», — отмечает Колтунович.

В 1990-е годы Украина входила в число 10 наиболее промышленно развитых стран мира. В 1991 году ее экономика была 60-й в мире, и, по прогнозам Всемирного банка , к середине 2000-х страна должна была войти в топ-10 самых развитых государств мира. Теперь о подобном нельзя даже мечтать.

Если после распада СССР Украина была страной с высоким промышленным и технологическим потенциалом, то по итогам 2017 года ее ВВП составил 61,5% к 1990-му, отмечает украинский эксперт. Если в 1991 году доля промышленности в ВВП Украины составляла 44%, то на сегодня — менее 20%. Удельный вес машиностроения в 1990 году составлял 30,5% промышленного производства УССР, а теперь упал до 14–15%.

После 2014 года переживают наихудшие времена легендарный авиаконцерн «Антонов», крупнейший машиностроительный концерн «Южмаш» и многие другие промышленные предприятия. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о десяти разоренных промышленных гигантов Украины.

Результатом экономического фиаско стал масштабный социальный кризис, добавляет Колтунович. Украина заняла 7-е место в рейтинге Bloomberg топ-10 самых несчастных государств мира. По данным ООН, свыше 60% ее населения находится за чертой бедности. Средняя зарплата в месяц составляет всего 313 долларов, что на треть меньше, чем в 2013 году — 409 долларов. Минимальная пенсия сократилась в два раза до 52 долларов в месяц, тогда как в 2013 году она составляла 112 долларов.

При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли аж в семь раз, еще больше подорожал газ и отопление для населения. Многие украинцы в деревнях вынуждены экономить на отоплении, проще говоря мерзнуть в собственных домах.

Разрушать всегда проще, чем строить заново. И без многовекторности экономической политики вернуться на до кризисные показатели будет невозможно.

«Только восстановление разрушенных кооперационных связей в высокотехнологичных секторах промышленности со странами СНГ позволит увеличить объем экспорта товаров Украины на рынки СНГ в четыре раза или на 20 млрд долларов — до 26 млрд долларов ежегодно. Углубление торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС позволит дополнительно увеличить экспорт товаров Украины на 10 млрд ежегодно», — считает Колтунович.

Кроме того, по его словам, придется пересмотреть дискриминационные условия в рамках Зоны свободной торговли с ЕС. Интеграция с Евросоюзом находится на начальной стадии, необходимо переходить на новый уровень, добиться действительно свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы. Пока же ситуация такова, что европейцы могут поставлять на Украину любой товар в неограниченном количестве и без пошлин, тогда как для Украины установлены ограничения в виде системы квотирования на самые ходовые экспортные товары.

ШОС, Наконец, Украине требуется развивать свой транзитный потенциал и торговлю со странами БРИКС АТЭС , а не зацикливаться на одной Европе.

Купцикевич посчитал, что реализация этих задач позволит вдвое нарастить экспорт с нынешних 43 млрд до 80 млрд долларов и увеличить объем ВВП в 1,6 раза с нынешних 112 млрд дол 180-185 млрд долларов.