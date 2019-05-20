Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами?

Завершение строительства «Северного потока — 2» могут перенести на вторую половину 2020 года. Тогда как по плану первая нитка трубопровода должна быть готова в ноябре, а вторая — в декабре 2019 года. Задержка на полгода-год может произойти, если газопровод будут строить по третьему маршруту, который буквально в апреле неожиданно потребовала рассмотреть Дания.

О таком потенциальном риске для проекта стало известно из доклада компании-оператора строящегося трубопровода Nord Stream 2. Документ представляет собой обобщение заявки на строительство газопровода, поданной датскому регулятору.

Строительство «Северного потока-2» уже давно одобрено Финляндией, Швецией, Германией и Россией. Однако только Дания не выносит ни положительного, ни отрицательного решения, затягивая процедуру и в целом проект.

При этом, Газпром ранее уверял, что датский участок маршрута не так важен, так как имеется альтернативный обходной маршрут, который лишь немного длиннее, зато не приведет к остановке строительства газопровода.

«Теперь компания-оператор рапортует, по сути, о том, что не может проложить трубу по обходному пути, а будут ждать одобрения одной из трех заявок от Дании. Если разрешение датского маршрута так критично, то почему компания-оператор газопровода так долго тянула и ничего не предпринимала? Почему до сих пор не подали ни одного иска в суд на датчан за затягивание решения и злоупотребления положением? Все это время Дания не рассматривала заявки Газпрома по маршруту трубы», — возмущается эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Германия, Швеция и Финляндия уже давно одобрили заявки на прокладку газопровода в их территориальных водах, который идет по тому же маршруту, что и «Северный поток». Однако Дания придумывает все новые способы для затягивания выдачи разрешения и создания помех российскому проекту. Первая заявка на прокладку труб по маршруту в территориальных водах Дании была подана целых два года назад. Тогда же был придуман закон, который позволяет МИД Дании заблокировать этот проект по политическим мотивам. Поэтому российской стороной почти год назад была подана вторая заявка на альтернативный маршрут, который проходит уже через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод. В этом случае МИД Дании не может накладывать вето, так как этот маршрут находится под защитой конвенции ООН по морскому праву.

Однако вместо того, чтобы, наконец, вынести хоть какое-то решение, датские власти не придумали ничего лучше, как попросить рассмотреть еще и третий вариант маршрута прокладки труб «Северного потока-2».

Что и создало риски задержки завершения строительства.

«Однако паниковать еще рано. Перспектива закончить строительство газопровода во второй половине 2020 года станет реальностью, только если Дания отвергнет первые два маршрута и даст одобрение по третьему. Более того, даже в этом случае непонятно, почему все это должно затянуть прокладку трубы так надолго. Сейчас одно судно укладывает трубы в российской зоне, другое в шведской, немецкую зону уже отработали, останется проложить вокруг датской акватории. В позитивном варианте вполне успеют проложить трубы первой нитки по всем участкам до начала 2020 года. Одной нитки будет пока достаточно», — говорит Юшков.

На 15 мая уложено уже более 1200 км двух ниток газопровода — более 50% от его общей протяженности. Всего мощность «Северного потока-2», протяженностью 1200 км (2400 по двум ниткам), составит 55 млрд кубометров в год в совокупности по двум ниткам. В июне в Дании пройдут общественные слушания по третьему маршруту газопровода, на них рассмотрят отчет об оценке его воздействия на окружающую среду.

По мнению эксперта, решение Дании зависит от того, насколько Германия сможет на них надавить, и насколько датчане смогут испугаться судебных исков от Газпрома за затягивание ими принятия решений. Хотя в свете того, что ЕК сумела распространить действие Третьего энергопакета на морские газопроводы, а именно на «Северный поток-2», испугать датчан будет непросто.

В рамках третьего энергопакета ЕС Газпрому нельзя будет прокачивать все 55 млрд кубов газа, так как половину газопровода придется отдать неким третьим поставщикам. Газпрому же останутся мощности только на 27,5 млрд Также Газпром должен будет отказаться от управления трубой и передать ее в руки независимому оператору. Это затруднит Газпрому эксплуатацию морской трубы и сделает ее менее рентабельной.

На самом деле, перенос сроков строительства газопровода сам по себе не страшен, и не является серьезной проблемой. Если бы в 2019 году не заканчивался контракт на транзит газа с Украиной. А последние заявления украинской стороны о газовых переговорах и транзите серьезно настораживают.

«В Киеве чуть ли не каждый день заявляют, что контракта точно не будет, что проклятая Россия лишит украинцев денег за транзит. Хотя и Россия, и Европа настаивают на продолжении переговоров. Такое ощущение, что Киев готовит мировое общественное мнение к саботированию подписания нового договора», — не исключает Юшков.

Так, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия в 2020 года может приостановить использование украинской газотранспортной системы для поставок топлива в Европу, даже если «Северный поток-2» не будет достроен в срок. По его мнению, об этом свидетельствует активное наращивание Газпромом запасов топлива в Европе, чтобы покрыть возможный дефицит после прекращения транзита через Украину. Это приведет к потере Киевом 3 млрд долларов годового дохода, что составляет примерно 3% ВВП.

«То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года», — пожаловался Коболев.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский накануне в Берлине в очередной раз уверил, что Россия готова к проведению трехсторонних газовых переговоров. Первый раунд переговоров прошел в январе 2019 года, но безрезультатно. Следующая встреча была намечена на май, но точной даты не назначено. В любом случае, это случится после инаугурации 20 мая Владимира Зеленского . По словам Коболева, переговоры могут возобновиться в июне.

Впрочем, главная проблема не в дате, а в позиции Украины: текущие предложения партнеров вызывает недоумение, поскольку противоречат третьему энергопакету ЕС, заявил Яновский. В частности, третий энергопакет требует распределять газотранспортные мощности по результатам аукционов, в которых могут участвовать все заинтересованные лица, определяющие по собственному усмотрению, какой объем мощности и на какой срок им нужен.

Тогда как Украина потребовала от Газпрома прокачки 60 млрд кубометров (ранее было вообще 110 млрд кубов) в течение 10 лет, тогда как Россия предлагала сохранить транзит только на 10-15 млрд кубов. Впрочем, золотой серединой может стать прокачка 20-40 млрд кубов в год.

Но если контракт до конца года так и не удастся подписать из-за торпедирования переговоров Украиной, то Россия и Европа попадут в крайне неприятную ситуацию.

«Тогда без обходных газопроводов Россия не сможет выполнить в полном объеме свои обязательства по контрактам с европейцами. Это, с одной стороны, подорвет имидж России как надежного поставщика. С другой стороны, это создаст дефицит газа в Европе, где цены подрастут, и американцам станет выгодно поставлять газ не только в Азию, но и в Европу. Таким образом, США существенно расширят свои рынки сбыта», — рисует безрадостную картину Юшков.

Европе на первое время хватит закачанного Газпромом газа в хранилищах, но потом европейцам ничего не останется как покупать в разы более дорогое заокеанское топливо. Это негативно скажется как на карманах простых европейцев, так и на конкурентоспособности европейской промышленности.

«То, что руководство Украины и «Нафтогаза» больше ориентировано на США, чем на Европу, вызывает беспокойство. Потому что это уже история не про «Северный поток-2», а про все наши поставки в Европу. И чем все это закончится — непонятно», — переживает эксперт ФНЭБ.

Впрочем, датское разрешение на строительство — то не единственный риск для «Северного потока-2» и поставок российского газа.

На днях конгресс США внес законопроект, в котором предлагается ввести санкции против владельцев судов, которые используются при укладке труб «Северного потока-2», а также лиц, оказывающих проекту финансовую или техническую поддержу.

Россия не располагает собственными судами-трубоукладчиками. По сути, это плавучие заводы: на них трубы сваривают, проверяют, а затем присоединяют к основной нитке газопровода и опускают на дно моря. На строительстве «Северного потока — 2» работают судно Castoro Dieci, принадлежащее итальянской компании Saipem, и два морских трубоукладчика, Audacia и Pioneering Spirit швейцарской Allseas.

Эти санкции — тоже серьезный потенциальный риск, который появился буквально на днях. Замену швейцарским или итальянским трубоукладчикам найти будет сложно.

Если американские санкции будут введены, то европейские компании могут отказаться от прокладки труб. У России своих трубоукладчиков нет.

«Необходимым оборудованием владеет всего несколько компаний, но их бизнес (кроме Allseas) глобальный, поэтому их будет проще остановить американскими санкциями. Надежда останется только на швейцарскую Allseas. С одной стороны, это европейская компания, с другой — семейная компания, которая проводит расчеты в евро, и у нее нет активов в США. Возможно, Allseas не будет соблюдать американские санкции. Пока непонятно», — говорит Юшков.

По его словам, если подобное оборудование есть у китайцев, то их как раз можно было бы привлечь в такой ситуации. Как показала прокладка энергомоста в Крым — а этим занималось именно китайской судно — Пекин американские санкции не испугают.