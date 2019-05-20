Проведение в июне 2019 года трехсторонних переговоров в формате Россия — Еврокомиссия — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года пока не согласовано, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
По его словам, это свидетельствует о затягивании переговоров российской стороной
«Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, и на июнь переговоры тоже не были согласованы, становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями», — написал Витренко на своей станице в Facebook.