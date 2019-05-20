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«Нафтогаз» обвинил Россию в затягивании переговоров по транзиту газа 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: EPA
Проведение в июне 2019 года трехсторонних переговоров в формате Россия — Еврокомиссия — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года пока не согласовано, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
По его словам, это свидетельствует о затягивании переговоров российской стороной
«Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, и на июнь переговоры тоже не были согласованы, становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями», — написал Витренко на своей станице в Facebook.
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Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Еврокомиссия
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