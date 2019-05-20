«Нафтогаз» обвинил Россию в затягивании переговоров по транзиту газа

Проведение в июне 2019 года трехсторонних переговоров в формате Россия — Еврокомиссия — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года пока не согласовано, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко

По его словам, это свидетельствует о затягивании переговоров российской стороной