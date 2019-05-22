Зеленский назначил своего советника по энергетике представителем президента в кабмине

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по энергетике Андрея Геруса представителем главы государства в кабинете министров. Указ об этом в среду опубликован на сайте главы украинского государства.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины ", — говорится в документе.

Андрей Герус является бывшим членом Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики. 18 апреля в эфире передачи «Право на власть» Зеленский представил Геруса как своего советника по вопросам энергетики и коммунальных услуг.