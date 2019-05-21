«Все соседи живут лучше»: почему украинцы бегут в Европу

Свыше 2,5 млн украинцев с июня 2017 года воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС , рассказал Петр Порошенко , подводя итоги своего президентства. Однако ездят они отнюдь не наслаждаться местными красотами, а выполнять сезонные работы. По оценкам экспертов, около 7-9 млн украинцев работает за границей. То есть трудиться за границу выезжает почти каждый третий работник страны.

Одним из своих достижений теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко считал то, что Европейский союз стал гораздо ближе к украинцам.

«Более 2,57 миллиона — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС! Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Европейского Союза и мира без виз, растет ежедневно. И таких стран — уже более сотни. Мир становится еще более открытым каждый день», — хвастался недавно в твиттере Порошенко.

Упрощенные правила пересечения границы для украинцев были введены с 11 июня 2017 года. Для посещения стран Шенгенского соглашения, украинцу достаточно показать лишь биометрический паспорт и можно пребывать там на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

При этом сразу после введения безвизового режима Украина начала активно развивать транспортное сообщение в страны ЕС. Например, с августа 2017 года из Киева в Перемышль (Польша) начал курсировать дневной поезд. В сентябре 2018 года запустили поезд «четырех столиц» по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига. А в декабре — из Киева во Вроцлав, из Мукачево (Западная Украина) в Будапешт и из Львова в Перемышль.

Останавливаться на достигнутом Киев не собирается. Так, в этом году Украинские железные дороги открывают поезда из Киева в Берлин и из Мукачево в Кошице (Словакия). В прошлом году на Украину пришел лоукост-перевозчик — авиакомпания Ryanair, а в этом году — Laudamotion, маршрутную сеть расширяет и авиаперевозчик Wizz Air.

Однако активные поездки украинцев в Европу вызваны совсем не желанием посмотреть мир.

«Украинцы не стали ездить в Европу на отдых гораздо больше, чем до введения безвизового режима. Многие отправляются на сезонную работу в Европу. Половина западной Украины три месяца работает в Польше или Венгрии, потом возвращаются на три месяца домой. Затем все повторяется снова. Посмотрите на маршруты того же Ryanair, который из Киева летает в такие польские города, как Быдгощ или Познань. Это отнюдь не туристические направления», — рассказывает «Газета.Ru» директор крупного польского кадрового агентства, пожелавший остаться неназванным.

При этом в ЕС уже недовольны нынешней ситуацией.

«Требования контроля на границе все время ужесточаются. Если еще год назад во многих странах достаточно было предъявить паспорт с большим количеством отметок о посещении разных стран ЕС и вопросов не задавали, то последние полгода просят не только предъявить полный пакет документов, но и спрашивают, что я делала в той или иной стране», — рассказывает киевлянка Елена Лукьянец, которая часто путешествует в Европу по делам.

Хотя теоретически украинцам достаточно показать биометрический паспорт на границе, однако правила безвиза предусматривают, что если потребует пограничник, то украинцы все равно должны предъявить полный пакет документов при въезде — обратные билеты, бронь гостиницы, страховку на все время пребывания за границей, а также наличные либо выписки из карточного счета.

Массовая эмиграция

Последние несколько лет украинцы массово эмигрируют на заработки в страны ЕС. По оценкам министра социальной политики Андрея Ревы, 7–9 млн периодически выезжают на работу за границей. По данным Государственной службы статистики, на Украине насчитывается около 24 млн трудоспособного населения, то есть за границу на работу периодически выезжает каждый третий работник.

Из выезжающих на заработки за границу в Польше и России трудится свыше 4 млн украинцев.

«Количество резюме соискателей, готовых к переезду в страны ЕС, увеличилось, а по некоторым профсферам — больше чем в 4 раза», — говорится в исследовании компании «HeadHunter-Украина», опубликованном в мае.

Больше всего желающих уехать на заработки из Украины по направлению «Домашний персонал». Так, за последний год в этой профессиональной сфере было размещено в 4,44 раза больше резюме, чем за с мая 2016 года по май 2017 года, отмечается в исследовании.

Также за границу активно выезжают строители, сантехники, разнорабочие на фабрики, IT-специалисты и руководители производственных предприятий.

Украинцы уезжают из страны по нескольким причинам, рассказывает «Газета.Ru» киевлянка Екатерина Красненкова, которая уже год живет в Польше.

«Это более высокие заработные платы, которые в среднем в полтора-два раза выше по сравнению с украинскими. Кроме того, это защищенность и уверенность в завтрашнем дне. В Польше, в отличие от Украины, работают законы», — говорит она.

О том, сколько работников из Украины трудится за рубежом, свидетельствует статистика по переводам средств на родину. По данным Всемирного банка, в прошлом году они перечислили на Украину около $14 млрд, что на 19% больше по сравнению с 2017 годом. Это примерно 10% ВВП страны и один из главных источников поступления валюты для Украины.

Массовая эмиграция приводит к дефициту кадров на Украине — последние несколько лет в стране наблюдается «рынок соискателя». Работодатели вынуждены повышать заработные платы, что может негативно отразиться на инфляции, говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ).

И в ближайшие годы существенных изменений не произойдет.

Глава украинского МИДа Павел Климкин признал, что ежегодно из Украины выезжает около 1 млн граждан. К 2050 году, по прогнозам ООН , население страны может сократиться на 18%.

Кто будет кормить пенсионеров и развивать экономику — большой вопрос.