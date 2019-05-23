Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти

Так Песков прокомментировал заявление Лукашенко о переговорах по поставкам нефти, которые Минск ведет с Казахстаном. Белорусский президент предложил их активизировать и отметил, что из-за разногласий с Москвой в нефтяной отрасли Минску придется переходить на нефть из других стран.

По словам Пескова, пока власти России и Белоруссии эту тему не обсуждали. Он заявил, что Путин и Лукашенко поговорят об этом в ходе саммита ЕАЭС в Нур-Султане, «если сочтут необходимым».

Ранее посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил о готовности страны поставлять нефть в Белоруссию. Он отметил, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Москва, так как транспортировать нефть будут по находящемуся на территории России нефтепроводу.

Дипломат подчеркнул, что Россия — стратегический партнер и для Белоруссии, и для Казахстана, поэтому должна участвовать в переговорах. По его мнению, для россиян это решение будет невыгодным, так как «у них своей нефти предостаточно». В то же время он подчеркнул, что ЕАЭС должен быть выгоден всем участникам.