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Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти 

Рамблер + ещё 25 14 часов назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут обсудить тему поставок нефти на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал заявление Лукашенко о переговорах по поставкам нефти, которые Минск ведет с Казахстаном. Белорусский президент предложил их активизировать и отметил, что из-за разногласий с Москвой в нефтяной отрасли Минску придется переходить на нефть из других стран.
По словам Пескова, пока власти России и Белоруссии эту тему не обсуждали. Он заявил, что Путин и Лукашенко поговорят об этом в ходе саммита ЕАЭС в Нур-Султане, «если сочтут необходимым».
Ранее посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил о готовности страны поставлять нефть в Белоруссию. Он отметил, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Москва, так как транспортировать нефть будут по находящемуся на территории России нефтепроводу.
Дипломат подчеркнул, что Россия — стратегический партнер и для Белоруссии, и для Казахстана, поэтому должна участвовать в переговорах. По его мнению, для россиян это решение будет невыгодным, так как «у них своей нефти предостаточно». В то же время он подчеркнул, что ЕАЭС должен быть выгоден всем участникам.
Комментарии20
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Ермухамет Ертысбаев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС
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