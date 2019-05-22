Китай приготовил США редкоземельный удар

Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с «Хуавей». Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь — свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple . Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина на предприятие по производству редкоземельных металлов в то время, как Вашингтон наносит удар по китайскому Huawei, вызвал предположение, что эти металлы могут быть использованы в качестве оружия в торговой войне с США, сообщает Bloomberg. Этот визит «посылает США предупреждающий сигнал о том, что Китай может использовать редкоземельные металлы в качестве меры возмездия по мере эскалации торговой войны», заявил аналитик Pacific Securities Ян Куньхэ. По его словам, Китай может ограничить экспорт редкоземельных элементов в США.

Австрийское издание Contra Magazin также считает, что Китай в ближайшем будущем может применить «ядерный вариант» в торговой войне с США — остановить экспорт «редких земель» в Штаты.

Наконец, профессор Китайского народного университета Цзинь Цаньжун (Jin Canrong) в своей статье в Global Times назвал эмбарго на редкоземельные металлы из Китая одним из трех козырей Пекина в торговой войне с США.

США не случайно сделали исключения для редкоземельных металлов, когда вводили пошлины в 10%, а потом повысили до 25% пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. И американцы не включают эти металлы в новый список импортируемых китайских товаров еще на 300 млрд долларов, которые также обещают обложить пошлинами.

Китай ежегодно вырабатывает около 105 тыс. тонн редкоземельных металлов, что составляет около 81% от объемов мировой добычи. Запрет или ограничения на поставки редкоземельных металлов из Китая ударит по технологическому сектору США.

«Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов и будет доминировать еще как минимум пару десятилетий. На Пекин приходится 90% поставок РЗМ, и именно китайцы формируют на них цены. Коммунистическая партия Китая (КПК) является конечным бенефициаром в компаниях, занимающихся добычей РЗМ. Она контролирует и манипулирует этим рынком», — говорит газете ВЗГЛЯД директор компании «ТДМ96», занимающейся продажей в России китайских редкоземельных металлов (РЗМ), Александр Топорков.

Редкоземельные металлы содержатся в каждом телефоне, в каждой машине, в каждом самолете. Топорков приводит примеры применения РЗМ. Так, динамики и спикеры телефонов работают на редкоземельных неодимовых магнитах, высокое содержание РЗМ отмечается в аккумуляторных батареях, покрытии самолетов, в том числе российских, основано на цирконий-иттриевых порошках. Турбины, лопасти самолетов/вертолетов также покрывают этим составом для увеличения износостойкости и предела старения и температуры. Кроме того, ведется разработка высокопрочных поршневых систем двигателей (как российских, так и американских) с добавлением в алюминий различных легирующих редкоземельных металлов — скандия, эрбия, иттрия.

«Вся продукция Илона Маска, и автомобильная, и космическая, содержит в себе огромное количество редкоземельных соединений. Американская корпорация Molycorp, добывающая редкоземельные металлы, не сможет удовлетворить все потребности даже компаний Маска, не говоря уже обо всех остальных, работающих в области Hi-Tech. А именно они — основные потребители РЗМ», — говорит Топорков.

Отсутствие постоянных поставок редкоземельных металлов нарушит всю цепочку поставок американских технологических компаний, особенно пострадает оборонная промышленность США, считает австрийское издание Contra Magazin.

Редкоземельные металлы являются сырьем, необходимым при производстве высококачественных американских чипов, которые действительно лучшие в мире, отмечает китайский профессор. Их разработка и производство очень дорогие, поэтому американцы продают их по очень высокой цене. И главным покупателем является Китай. В 2018 году мировые продажи чипов составили 469 млрд долларов, и большую часть чипов — на 300 млрд долларов — импортировал именно Пекин.

Если Трамп заблокирует продажи чипов высокого класса в Китай, то американские производители чипов обанкротятся, нанеся огромный ущерб Уолл-стрит. Тогда как Китай отделается легким испугом — разве что модернизация промышленности немного замедлится, зато Пекин активней начнет импортозамещение по чипам.

«У США есть собственные редкоземельные запасы, но потребуются годы, чтобы они восстановили свою редкоземельную промышленность и смогли удовлетворить свои потребности в производстве чипов. Даже когда США завершат восстановление отрасли, Китай к этому моменту уже завершит НИОКР по высококачественным чипам и начнет экспортировать собственную продукцию», — считает профессор Китайского народного университета.

«Редкоземельные металлы — это один из многочисленных, но очень действенных инструментов Китая в достижении поставленных целей», — согласен Топорков. Причем Пекину совсем не обязательно вводить полное эмбарго на эти металлы, достаточно поднять цены на них.

«Китай может «ударить» увеличением цен на редкоземельные металлы. И это даже не вероятность, это факт — рыночные цены уже пошли в гору на новостях про Huawei. Китай вряд ли откажется от поставок РЗМ в Америку, но он введет повышенные пошлины на экспорт в США и Японию», — считает Топорков.

По его словам, цены на редкоземельные магниты в Китае всего за один день уже подскочили на 10%. По прогнозам китайских партнеров, и по этой динамике цена на составляющие только для магнитов в ближайшие пару месяцев вырастет на 50–100%, говорит Топорков.

Семь лет назад Китай уже обкатал такой сценарий по времена администрации Обамы , когда в одностороннем порядке были введены квоты на экспорт РЗМ, что привело к резкому росту цен. Причем Пекин тогда прикрылся заботой об экологии, вред которой наносит добыча РЗМ. Тогда Китай получил лишь словесный отпор, но не реальный. Сейчас Китай может провернуть такую же историю с вполне предсказуемым результатом — «и никто ничего не сможет с этим сделать», считает Топорков.

Причем заодно с США пострадает и дружественная им Япония. «Для японцев цены поднимут, чтобы пресечь попытки реэкспорта РЗМ через Японию в США. Японский рынок тоже крайне зависит от РЗМ. В одном только автомобиле Honda Prius содержится до 7 кг РЗМ. К тому же Япония — старый китайский враг, и вставить им пику — дело чести для Китая», — объясняет эксперт.

«Граждане Китая давно ждут решительных мер со стороны Си Цзиньпина в отношении Америки. И обстановка в этом ключе очень сильно напряжена в обществе. Оружие в виде РЗМ в торговой войне может выстрелить. Причем очень больно для одних — США и Японии, и очень выгодно для других — для России, — резюмирует российский эксперт. — Но как поведет сейчас себя мистер Си? Сможет ли он серьезно ответить Трампу или опять откатится полумерами во внешней политике?»

Россия может действительно выиграть от этой редкоземельной торговой войны Китая и США.

«Как известно, войну выигрывает тот, кто в ней не участвует. И в данном случае, все благоволит нам — две самые большие экономики «воюют» между собой, а мы на их фоне и с искусственно ослабленным курсом рубля должны строить Hi-Tech производства и заводить к себе инвесторов, ведь рабочая сила в пересчете не доллары — очень дешевая», — считает собеседник.

По-хорошему, здесь должен развернуться Роскосмос : начать штамповать свои «уникальные» компоненты для ракет и выгодно экспортировать их в США. Открывается дорога новым деталям, инструментам, конструкциям, а не сырью. Пора начать торговать высокотехнологичными товарами и компонентами, а не сырьем. И наши близкие отношения с Китаем должны этому способствовать», — заключает Топорков.

Второй козырь в руках Китая против Вашингтона — это госдолг США, отмечает профессор Китайского народного университета. КНР держит более 1 трлн долларов казначейских облигаций США. Именно Пекин внес наибольший вклад в стабилизацию экономики США, купив во время финансового кризиса 2008 года американские долги. Что ждет американскую экономику, если Пекин начнет избавляться от значительной доли американского долга, как это делает Россия, даже сложно себе представить.

Наконец, последней картой в рукаве Пекина является рынок американских компаний в Китае. Американские производители пришли и обосновались в КНР очень давно, сразу после великих китайских реформ и открытий. Здесь они получают огромную прибыль — значительно выше, чем китайские компании на рынке США.

В официальной статистике США по поводу товарооборота с Китаем имеется большая доля лукавства. С одной стороны, США действительно экспортировали только на 120 млрд долларов в Китай, а импортировали из Китая товаров на 540 млрд долларов (данные 2018 года). Однако американская статистика не учитывает простой факт: многие товары, производимые в Китае, принадлежат американским компаниям. Например, те же «Айфоны», собранные в Китае, будут потом проданы в США. Они будут считаться китайским экспортом, но фишка в том, что китайские компании на их производстве и переработке зарабатывают намного меньше, чем сами американцы на разработке и маркетинге готовых смартфонов.