«Держим руку на пульсе»: ФАС о скачке цен на бензин

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, динамика не должна превысить темпов инфляции.

Он также отметил, что в антимонопольной службе держат руку на пульсе.

"В случае чего, применим меры антимонопольного реагирования", — заключил Махонин.

Ранее сообщалось, что кабмин внес ясность в сообщения о скачке цен на бензин.