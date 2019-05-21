Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин, комментируя сообщения о возможном скачке цен на бензин, заявил, что поводов для паники нет.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, динамика не должна превысить темпов инфляции.
Он также отметил, что в антимонопольной службе держат руку на пульсе.
"В случае чего, применим меры антимонопольного реагирования", — заключил Махонин.
Ранее сообщалось, что кабмин внес ясность в сообщения о скачке цен на бензин.