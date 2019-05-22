Росстат уже в I квартале 2020 года обновит систему расчета инфляции. Ведомство будет получать данные от ритейлеров на товары и услуги и откажется от фиксации цен вручную.
Как рассказал газете «Известия» руководитель Росстата Павел Малков, сбор сведений станет полностью автоматизированным. Переговоры об этом уже ведутся, например, с X5 Retail Group («Пятерочка», Перекресток» и «Карусель»).
Пока в России, как и по всему миру, данные для индекса потребительских цен вручную собирают специалисты-регистраторы. При внесении данных от руки могут вкрасться ошибки. Этого удастся избежать с введением новой системы. Ведомство также считает необходимым поменять и наблюдаемые позиции.
Павел Малков отметил, что у его ведомства нет задачи осуществить переход как можно скорее. Переход на автоматизированный способ будет проходить постепенно.
Для получения индекса потребительских цен в России используются 510 позиций. Наблюдение проводится в 283 городах силами тысячи сотрудников ведомства.
«По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ритейлеров», — заявил Павел Малков.