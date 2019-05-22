Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году

Росстат уже в I квартале 2020 года обновит систему расчета инфляции. Ведомство будет получать данные от ритейлеров на товары и услуги и откажется от фиксации цен вручную.

Как рассказал газете «Известия» руководитель Росстата Павел Малков, сбор сведений станет полностью автоматизированным. Переговоры об этом уже ведутся, например, с X5 Retail Group («Пятерочка», Перекресток» и «Карусель»).

Пока в России, как и по всему миру, данные для индекса потребительских цен вручную собирают специалисты-регистраторы. При внесении данных от руки могут вкрасться ошибки. Этого удастся избежать с введением новой системы. Ведомство также считает необходимым поменять и наблюдаемые позиции.

Павел Малков отметил, что у его ведомства нет задачи осуществить переход как можно скорее. Переход на автоматизированный способ будет проходить постепенно.

Для получения индекса потребительских цен в России используются 510 позиций. Наблюдение проводится в 283 городах силами тысячи сотрудников ведомства.