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Центробанк ополчился на билеты «банка приколов» 

Lenta.ru + ещё 12 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Центробанк хочет ввести ответственность за изготовление полиграфии, напоминающей банкноты Банка России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора.
В ЦБ отметили, что такая сувенирная продукция используется не для безобидных розыгрышей, а для мошенничества. Так, Центробанк неоднократно жаловался на вбросы фальшивых денег в терминалах и банкоматах, для которых используются билеты «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.
Представители банка «Открытие» рассказали изданию, что считают введение административной ответственности за изготовление сувенирной продукции излишним. Такие меры помогут настоящим фальшивомонетчикам избежать уголовного преследования за подделку денег, считают в банке.
В Московском кредитном банке, напротив, поддержали инициативу ЦБ, поскольку подобные банкноты используют для различных видов мошенничества как в банках, так и при расчетах с физическими лицами.
В интернет-магазине «Озон» липовые купюры продаются под названием «Забавная пачка денег». Стопка фальшивых пятитысячных банкнот стоит 95 рублей. На сайте подчеркивают, что билеты «банка приколов» выполняют исключительно развлекательную функцию.
В 2016 году в Банке Казани сувенирными купюрами подменили 14 миллионов рублей. Двумя годами сотрудник Сбербанка использовал билеты «банка приколов» для подмены четырех миллионов рублей.
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Экономика , Московский кредитный банк , Сбербанк России , Банк Казани , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России
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