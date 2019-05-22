Центробанк ополчился на билеты «банка приколов»

Центробанк хочет ввести ответственность за изготовление полиграфии, напоминающей банкноты Банка России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора.

В ЦБ отметили, что такая сувенирная продукция используется не для безобидных розыгрышей, а для мошенничества. Так, Центробанк неоднократно жаловался на вбросы фальшивых денег в терминалах и банкоматах, для которых используются билеты «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.

Представители банка «Открытие» рассказали изданию, что считают введение административной ответственности за изготовление сувенирной продукции излишним. Такие меры помогут настоящим фальшивомонетчикам избежать уголовного преследования за подделку денег, считают в банке.

Московском кредитном банке , напротив, поддержали инициативу ЦБ, поскольку подобные банкноты используют для различных видов мошенничества как в банках, так и при расчетах с физическими лицами.

В интернет-магазине «Озон» липовые купюры продаются под названием «Забавная пачка денег». Стопка фальшивых пятитысячных банкнот стоит 95 рублей. На сайте подчеркивают, что билеты «банка приколов» выполняют исключительно развлекательную функцию.