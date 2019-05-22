У России не осталось шансов на экономический прорыв

России не суждено стать новым экономическим чудом. Ускоренный рост ВВП с 2020 года, на который так рассчитывают власти страны, в глазах независимых экономистов выглядит несбыточной мечтой. И даже национальные проекты не помогут российской экономике сделать пресловутый рывок.

По мнению профессиональных прогнозистов, которых регулярно опрашивает Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ , на ближайшие 6 лет максимальная планка роста для российской экономики — 2%, да и этого показателя она достигнет лишь к 2024 году. Консенсус-прогноз, полученный в конце апреля, предполагает, что в текущем году ВВП страны прибавит 1,3%, в следующем — 1,7%, затем два года по 1,8%.

Из 24 участников выборки, в числе которых представители отечественных и зарубежных инвестбанков, аналитических центров, научных институтов и крупных корпораций, лишь один допускает темпы роста выше 3% — и то, только в 2025 году.

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают чуть более дорогую нефть и несколько более сильный рубль, по сравнению с февральским прогнозом. В целом они предполагают, что цены на нефть будут достаточно стабильны (65−67 долларов за баррель Urals), а доллар за шесть лет плавно подорожает до 71 рубля.

Опубликованный в апреле базовый сценарий Минэкономразвития (который почти не отличается от своей ноябрьской версии), рисует сходную с консенсус-прогнозом картину только для текущего года. Уже с 2020-го ведомство закладывает в свой сценарий значительно более низкие цены на нефть (менее 60 долларов за баррель), которые к 2024-му и вовсе опустятся до 53,5 доллара. Зато экономика, по версии министерства, в 2021-м разгонится до 3,1%, а к 2024-му — до 3,3%. Ускорение должны придать национальные проекты.

Рубль, согласно официальному прогнозу, останется стабильным: средний курс составит 65,1 рубля за доллар в этом году и 66,2 рубля — в 2022-м.

Во всем виноваты санкции

Экономическому рывку мешают, в первую очередь, санкции, считает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . Из-за этого и рубль умеренно слабый, и процентные ставки в России относительно высокие. Но могло быть и хуже, оптимистично добавляет эксперт.

В целом с прогнозами коллег он согласен. Даже если правительство страны сменит экономическую политику и вместо скупки валюты начнет повышать пенсии, создавая дополнительный внутренний спрос, принципиально ничего не изменится. Под санкциями России тяжело привлекать капиталы и технологии. Раньше экономический рост поддерживал госзаказ на продукцию оборонных предприятий, но сейчас перевооружение армии идет уже не так активно.

«Я надеюсь, у нас будет более тесная евразийская интеграция, а дальше завязки на экспорт в Китай и — шире — в Азию. Это нашу экономику поддержит. Но никакого прорыва не будет», — предупреждает аналитик.

Текущий рост цен на нефть очень позитивен для бюджета, добавляет он, но не для экономики. Выигрывают также акционеры крупных компаний, у которых растут дивиденды.

«Соответственно, бюджет пухнет от денег, акционеры стригут купоны, а простые люди считают каждую копейку», — констатирует эксперт.

По его мнению, как минимум до 2025 года никаких улучшений ожидать не приходится. Правда, при этом он прогнозирует плавное укрепление национальной валюты до 60 рублей за доллар, если не будет никаких внешних потрясений. Все-таки торговый баланс у страны сейчас достаточно сильный, поясняет аналитик, плюс растет не сырьевой экспорт. Кроме того, есть надежда, что не случится никаких санкций в отношении ОФЗ, и в Россию будут заходить спекулятивные капиталы, пусть и не очень большие.

Проблема в демографии

Проблема слабого роста российской экономики вовсе не в санкциях, спорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин . Если все ограничительные меры внезапно отменят, нефть еще сильнее подорожает, доходы россиян вернутся к росту, а правительство весь бюджет потратит на зарплаты бюджетникам, это, конечно, скажется на повышении ВВП, но эффект будет краткосрочным, уверен он. Устойчивого роста выше 2% страна все равно не получит.

По словам эксперта, экономический рост могут обеспечить три вещи: рост занятости, рост производительности труда и рост конкуренции. Но безработица в России сегодня на минимальных уровнях, и в условиях текущей демографической ситуации занятость в России просто физически расти не может — нет для этого достаточного количества людей. И даже если сейчас успешно стимулировать рождаемость, на рынке труда это отразится не раньше, чем через 15−20 лет.

Что касается конкуренции, именно ее низкий уровень во многих отраслях в значительной степени обеспечил быстрые темпы экономического роста страны в нулевых годах за счет повышения производительности труда, считает эксперт.

«В 2000-х годах была высокая безработица и ниже уровень конкуренции во многих отраслях, особенно после 1998 года, и был восстановительный рост экономики», — поясняет он.

Но теперь конкуренция достаточно высока. И в такой ситуации можно рассчитывать только на органический рост производительности труда, а это даст максимум 1−2% роста экономики в год.

Экономический рывок возможен также после кризиса, когда многие компании закрываются, а занятость снижается. Россия через это проходила в 2008-2009 годах. Но кризисные явления последних лет не сопровождались резким сокращением штатов и числа организаций, отмечает аналитик. А в условиях той политики, которую проводит российское правительство , любые признаки спада будут быстро купироваться, полагает он, ресурсов для этого у властей достаточно.