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«Чистую» нефть направили по «Дружбе» в Венгрию и Словакию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
«Чистая» нефть по нефтепроводу «Дружба» была направлена в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели, сообщили в Минэнерго России.
В ведомстве отметили, что восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.
«В соответствии с дорожной картой, кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета», — сообщает ведомство, передает РИА «Новости».
Ранее компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.
Между тем СМИ сообщали, что план по очистке трубопровода «Дружба» от грязной нефти не сработал, в связи с чем возобновление экспорта нефти в Польшу и Германию под угрозой.
Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.
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Комментарии
Экономика , Компании , ЕС , РИА Новости
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