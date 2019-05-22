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Турция снизила пошлины на американские товары 

RT на русском + ещё 3 22 мая 2019
Фото: Reuters
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Отмечается, что данный шаг является ответом на решение США о снижении таможенных пошлин на турецкую сталь с 50% до 25%.
«На взаимной основе мы решили снизить вдвое дополнительные пошлины, взимаемые с 22 видов товаров, импортируемых из США… Согласно этому решению пошлины с американских товаров будут уменьшены с $521,2 млн до $260,6 млн», — написала она в серии постов.
По словам министра, Турция продолжит работать над устранением всех препятствий для двусторонней торговли с США.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение об отмене льготного режима торговли с Турцией и исключил её из списка развивающихся стран.
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