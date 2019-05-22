Турция снизила пошлины на американские товары

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Отмечается, что данный шаг является ответом на решение США о снижении таможенных пошлин на турецкую сталь с 50% до 25%.

«На взаимной основе мы решили снизить вдвое дополнительные пошлины, взимаемые с 22 видов товаров, импортируемых из США… Согласно этому решению пошлины с американских товаров будут уменьшены с $521,2 млн до $260,6 млн», — написала она в серии постов.

По словам министра, Турция продолжит работать над устранением всех препятствий для двусторонней торговли с США.