«У кого золото, у того и власть»: чем Россия пугает Запад

Аналитиков из Лондона беспокоят активные закупки Москвой золота. России рвется в мировые лидеры по запасам драгоценного металла и скоро сможет обогнать Италию и Францию. «У кого золото, у того и власть», — пишут в британских СМИ. Однако, как объясняли ранее российские чиновники, на самом деле наша страна пытается обезопасить себя от новых санкций со стороны США.

Активные закупки золота для пополнения резервов России являются «плохим знаком» для всего мира, пишет издание Daily Express из Великобритании. Газета ссылается на мнение главы исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша, который сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений.

Так, за первый квартал 2019 года Россия увеличила золотые резервы на 145,5 тонн, и это рост на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последнее десять лет Россия активно пополняет свои золото-валютные запасы именно за счет золота, и объем этих покупок увеличился начиная с 2014 года. Но в первом квартале текущего года закупки драгоценного металла в «закрома» страны побили все рекорды.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) за первый квартал 2019 года, общий объем резерва Москвы составил 2 тыс. 168 тонн. Таким образом, доля золота в российских резервах достигла 18%.

Скупая золото, Москва пытается защитить себя от последствий возможного кризиса мировой экономики, считает Daily Express. Россия накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги. Таким образом, наша страна стремится снизить зависимость от доллара, пишет издание.

Пока что Россия до сих пор находится на пятом месте по общему объему золотовалютных резервов, однако при сохранении таких темпов закупок она вполне выбиться в лидеры и подняться на верхние строчки рейтинга мировых запасов золота, обойдя Италию и Францию.

При этом высокая доля в мировых запасах укрепит положение России на мировой арене.

«У кого золото, у того и власть», — отмечает издание.

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — редко когда бывают хорошим знаком для мира», — приводит газета слова Адриана Эша.

Москва сможет использовать свой золотой запас «в качестве инструмента для ограничения влияния Вашингтона».

Впрочем, несмотря на такой вывод издания, все же самым крупным в мире держателем золота остаются США. Россия по этому показателю США догонит только в том случае, если будет на протяжении 20 лет скупать все золото на рынках, признают сами журналисты.

Как неоднократно указывали эксперты, золото — это традиционный защитный актив, в который «уходят» все инвесторы в период нестабильности на мировом рынке, и спрос на защитные активы растет по мере усиления кризисных явлений.

Считается, что при большом объеме золота США не сможет давить на Россию и другие развивающиеся станы. Поэтому золото и становится «подушкой безопасности» для нашей страны в случае введения очередного пакета санкций.

Банк России стал усиленно скупать золото именно в 2014 году, после того как против Москвы были введены первые санкции после присоединения Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

Тогда зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что золото является стопроцентной защитой от правовых и политических рисков. По его словам, вклады в иностранных банках могут быть арестованы или заморожены, бумажные деньги может съесть инфляция, а вот с золотом таких проблем быть не может.

Опасения регулятора отнюдь не беспочвенны. Конгресс США постоянно угрожает России новыми санкциями. Самые значительные из них — это запрет на долларовые операции и операции с госдолгом России. Прецедент ведения таких мер против отдельных стран уже был — и это Иран.

Когда западные страны ввели санкции против Исламской республики, запретив ему расплачиваться в долларах и евро, Ирану пришлось переходить на расчеты в золоте. В нашей ситуации, учитывая факт, что когда-то США поступили с Ираном очень жестко, накопление золота уже не выглядит излишней мерой предосторожности.

При этом, кроме угрозы санкций, сейчас есть и другие проблемы, которые могут толкать Россию к покупкам золота.

Так, в последнее время многие финансовые аналитики говорят, что мир стоит на пороге очередного экономического кризиса. Предпосылки для него и правда есть: это увеличение процентных ставок, торговые войны, очень высокая волатильность цен на энергоносители, напряженная геополитическая обстановка. Если так будет продолжаться дальше, то драгоценный металл обязательно подскочит в цене.