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Эксперт рассказал, зачем ЦБ массово скупает золото 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин прокомментировал РИА Новости факт того, что Центробанк РФ в новом году стал лидером по приобретённому в резерв золоту. Эксперт назвал действия Банка России «длительным стратегическим процессом» и предположил, что стремительный рост запасов отечественных драгметаллов вскоре замедлится.
Ранее из отчёта Всемирного совета по золоту стало известно, что в первом квартале 2019 года Центральный банк России выбился в лидеры по количеству приобретённого ценного актива, закупив 55,3 тонны драгметалла. На сегодняшний день отечественный золотой запас оценивается в 2 168 тонн.
"ЦБ РФ покупает золото давно — уже несколько лет. Это вполне укладывается в тренд, характерный для многих развивающихся экономик мира в условиях роста геополитических рисков», — отметил Сусин, подчеркнув, что таким образом страны пытаются себя обезопасить «в экономическом плане».
При этом эксперт отмечает, что в случае с ЦБ РФ увеличение золотого запаса сопровождается сокращением активов, номинированных в долларах. Однако, по словам Сусина, связь между двумя вышеназванными процессами отсутствует.
«Накопление золота — длительный стратегический процесс, а сокращение долларовых активов — в определенной степени вопрос оперативного управления портфелем», — заявил специалист.
Впрочем, Сусин полагает, что доля золота в российских резервах в скором времени прекратит свой рост из-за активной скупки валюты Минфином.
Комментарии2
Экономика , Егор Сусин , Газпромбанк , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
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