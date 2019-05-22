Эксперт рассказал, зачем ЦБ массово скупает золото

Руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин прокомментировал РИА Новости факт того, что Центробанк РФ в новом году стал лидером по приобретённому в резерв золоту. Эксперт назвал действия Банка России «длительным стратегическим процессом» и предположил, что стремительный рост запасов отечественных драгметаллов вскоре замедлится.

Ранее из отчёта Всемирного совета по золоту стало известно, что в первом квартале 2019 года Центральный банк России выбился в лидеры по количеству приобретённого ценного актива, закупив 55,3 тонны драгметалла. На сегодняшний день отечественный золотой запас оценивается в 2 168 тонн.

"ЦБ РФ покупает золото давно — уже несколько лет. Это вполне укладывается в тренд, характерный для многих развивающихся экономик мира в условиях роста геополитических рисков», — отметил Сусин, подчеркнув, что таким образом страны пытаются себя обезопасить «в экономическом плане».

При этом эксперт отмечает, что в случае с ЦБ РФ увеличение золотого запаса сопровождается сокращением активов, номинированных в долларах. Однако, по словам Сусина, связь между двумя вышеназванными процессами отсутствует.

«Накопление золота — длительный стратегический процесс, а сокращение долларовых активов — в определенной степени вопрос оперативного управления портфелем», — заявил специалист.