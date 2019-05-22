Миллиарды рублей: Названа сумма долга жителей Северного Кавказа по газу

Долг потребителей Северного Кавказа перед «Газпромом» в 2018 году вырос на 10,4% и составил 93,9 млрд рублей.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы газового холдинга.

Задолженность потребителей Северного Кавказа составляет 52,1% от общей суммы задолженности регионов перед «Газпромом». При этом доля потребления СКФО в структуре поставок газа в регионы составляет 7%, отмечается в материалах.

Наибольший долг у Дагестана — потребители республики задолжали «Газпрому» 46,1 млрд рублей. Долг Чечни составляет 15,9 млрд рублей, Кабардино-Балкарии — 13,6 млрд рублей, Северной Осетии — 8 млрд рублей, Ингушетии — 6,8 млрд рублей, Карачаево-Черкесии — 2 млрд рублей, Ставропольского края — 1,5 млрд рублей.

Как отмечают в газовом холдинге, большая часть задолженности приходится на население — 68,6 млрд рублей. Долг теплоснабжающих организаций составляет 15,8 млрд рублей.

В январе суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, поскольку из-за истечения сроков давности задолженность стала «безнадежной к взысканию».

В апреле Верховный суд Чечни отменил это решение.