Путин прокомментировал отток капитала из России

Президент России Владимир Путин на съезде независимых профсоюзов России рассказал о возврате капиталов в Россию из других государств.

«Они (капиталы. — RNS) действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают, и их все больше и больше», — сказал Путин в Москве.

Он отметил, что наиболее крупные инвестиции в РФ приходят из Кипра и Нидерландов.

«Я предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом. Может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно, практически, наступило. Обращаю внимание на то, что наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран как Кипр и Нидерланды. Что это такое? Это просто репатриация капиталов», — добавил президент.

По его словам, этот факт говорит о наличии доверия к российской экономике.