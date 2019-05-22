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Путин прокомментировал отток капитала из России 

Rambler News Service + ещё 6 22 мая 2019
Президент России Владимир Путин на съезде независимых профсоюзов России рассказал о возврате капиталов в Россию из других государств.
«Они (капиталы. — RNS) действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают, и их все больше и больше», — сказал Путин в Москве.
Он отметил, что наиболее крупные инвестиции в РФ приходят из Кипра и Нидерландов.
«Я предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом. Может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно, практически, наступило. Обращаю внимание на то, что наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран как Кипр и Нидерланды. Что это такое? Это просто репатриация капиталов», — добавил президент.
По его словам, этот факт говорит о наличии доверия к российской экономике.
«А вот доверия к защите интересов, в том числе и интересов в данном случае предпринимателей, пока ещё не на очень высоком уровне. Поэтому предпочитают часто уходить в другую юрисдикцию», — отметил президент, добавив, что руководство страны будет над этим работать.
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Комментарии146
Экономика , Видео , Владимир Путин
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