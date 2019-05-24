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США решили карать страны со слабой валютой 

Lenta.ru + ещё 13 16 часов назад
Фото: Reuters
Американское Министерство торговли предложило принять новое правило о введении компенсационных пошлин на товары из стран, которые недооценивают свою валюту по отношению к доллару, сообщает Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.
Отмечается, что это может привести к дополнительному росту пошлин на китайские товары, а также затронуть товары из таких стран, как Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария.
Все эти государства включены в «контрольный список» полугодового отчета Министерства финансов США, отслеживающего валютные интервенции на рынке. Также сообщалось, что в этот список планируют включить Россию.
Заявлено, что новое правило изменит обычный процесс использования компенсационных пошлин, добавив в него новые критерии недооценки валюты. Администрация Трампа уже длительное время считала юань недооцененным по отношению к доллару, хотя, по оценке экспертов, торговую война подорвала стоимость китайской валюты.
«Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — заявил Росс.
В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай «играют в девальвацию валюты», повышая ключевую ставку, что глава государства назвал неприемлемым.
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Комментарии1
Экономика , Дональд Трамп , Казначейство США , Reuters
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