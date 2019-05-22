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«Это принципиально»: власти Германии отвергли санкции США из-за «Северного потока-2» 

ТК «Звезда» + ещё 17 22 мая 2019
Фото: Reuters
Ранее министр энергетики США Рик Перри пригрозил европейским партнерам проекта «Северный поток-2» экономическими санкциями.
Власти Германии заявили о недопустимости введения Вашингтоном экстерриториальных санкций в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».
Об этом на правительственном брифинге заявила представительница министерства экономики ФРГ.
Ранее издание Bloomberg опубликовало заявление министра энергетики США Рика Перри, в котором он пригрозил компаниям-партнерам проекта Nord Stream-2 экономическими последствиями.
«Мы приняли к сведению заявления министра и не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции», — цитирует РИА Новости представителя немецкого правительства.
Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Предполагаемая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Трубы будут проложены в территориальных водах или исключительных экономических зонах пяти государств. Помимо России это Германия, Дания, Финляндия и Швеция.
На сегодняшний день официальный Копенгаген является единственной столицей не давшей своего согласия на проведение работ. На этот случай разработан альтернативный маршрут прокладки газопровода.
ТК «Звезда»: последние новости
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Комментарии87
Экономика , Рик Перри , РИА Новости
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