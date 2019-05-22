«Это принципиально»: власти Германии отвергли санкции США из-за «Северного потока-2»

Ранее министр энергетики США Рик Перри пригрозил европейским партнерам проекта «Северный поток-2» экономическими санкциями.

Власти Германии заявили о недопустимости введения Вашингтоном экстерриториальных санкций в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Об этом на правительственном брифинге заявила представительница министерства экономики ФРГ.

Ранее издание Bloomberg опубликовало заявление министра энергетики США Рика Перри, в котором он пригрозил компаниям-партнерам проекта Nord Stream-2 экономическими последствиями.

«Мы приняли к сведению заявления министра и не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции», — цитирует РИА Новости представителя немецкого правительства.

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Предполагаемая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Трубы будут проложены в территориальных водах или исключительных экономических зонах пяти государств. Помимо России это Германия, Дания, Финляндия и Швеция.

На сегодняшний день официальный Копенгаген является единственной столицей не давшей своего согласия на проведение работ. На этот случай разработан альтернативный маршрут прокладки газопровода.