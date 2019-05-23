Ход конем: Россия переходит на евро

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Перейдем на рубли? Россия и ЕС отказываются от доллара 

Рамблер 3 часа назад
Доля доллара в расчетах между Россией и странами ЕС снизилась после введения санкций почти на четверть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на подсчеты «ФинЭкспертизы».
Общая доля доллара в российско-европейских расчетах в 2018 году по сравнению с 2013-м стала меньше на 23,7% (44,5%).
В частности, американская валюта стала на 25% реже использоваться государствами Евросоюза при оплате экспорта из России, а при получении от России оплаты за импорт — на 20,4%.
Одновременно с этим в расчетах за экспорт из РФ в ЕС выросла доля евро (до 34,3%), рубля (8,3%) и национальных валют стран Европы (3%). В импорте доля евро выросла до 48,5%, рубля — до 28,4%, иных валют — до 1,3%.
По словам Армена Даниеляна из «Делового профиля», падение доли доллара и рост доли остальных валют вызван тем, что бизнес боится заморозки долларовых активов из-за активности США в вопросе введения санкций против России.
Подсчеты «ФинЭкспертизы», сделанные на основе данных Федеральной таможенной службы, также показали, что с 2013-го объем товарооборота России со странами ЕС упал на 29,5% (до 294,4 миллиарда долларов), а объем оплачиваемых долларами услуг и товаров — на 46,2% (до 131 миллиарда долларов).
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Экономика , Видео , Статьи , ЕС , Федеральная таможенная служба , Газета.Ru
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