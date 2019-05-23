Ход конем: Россия переходит на евро

Перейдем на рубли? Россия и ЕС отказываются от доллара

Доля доллара в расчетах между Россией и странами ЕС снизилась после введения санкций почти на четверть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на подсчеты «ФинЭкспертизы».

Общая доля доллара в российско-европейских расчетах в 2018 году по сравнению с 2013-м стала меньше на 23,7% (44,5%).

В частности, американская валюта стала на 25% реже использоваться государствами Евросоюза при оплате экспорта из России, а при получении от России оплаты за импорт — на 20,4%.

Одновременно с этим в расчетах за экспорт из РФ в ЕС выросла доля евро (до 34,3%), рубля (8,3%) и национальных валют стран Европы (3%). В импорте доля евро выросла до 48,5%, рубля — до 28,4%, иных валют — до 1,3%.

По словам Армена Даниеляна из «Делового профиля», падение доли доллара и рост доли остальных валют вызван тем, что бизнес боится заморозки долларовых активов из-за активности США в вопросе введения санкций против России.