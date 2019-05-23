Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче

Росстат зафиксировал резкий рост добычи природного газа в апреле 2019 года, что сказалось на улучшении официальной динамики промышленного производства. В сравнении с данными отраслевого учёта цифры, обнародованные статистическим ведомством, завышены более чем в четыре раза.

По информации Росстата, в апреле добыча природного газа в годовом выражении выросла на 16%. Однако профильное ФГБУ «ЦДУ ТЭК» ранее сообщало о её увеличении за тот же период лишь на 3,5%, пишет «Коммерсант», отмечая, что ранее таких расхождений не наблюдалось.

«Если за январь — апрель 2019 года, по данным ЦДУ ТЭК, в России добыто 258 млрд кубометров газа, а за апрель отдельно 63,5 млрд кубометров, то, по данным Росстата, 240 млрд и 64 млрд кубометров соответственно. Таким образом, цифры роста в отрасли по Росстату существенно больше, а объёмы добычи газа — меньше», — говорится в публикации.