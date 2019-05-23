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ЦБ сообщил о замедлении годовой инфляции до 5,1% 

Банки.ру + ещё 5 17 часов назад
Фото: ТАСС
Инфляция в России на данный момент составляет 5,1% в годовом выражении, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост цен вернется к целевым 4% в начале 2020 года.
«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернётся в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — сказала председатель ЦБ.
По данным Банка России, в марте годовая инфляция составила 5,25%, а в апреле снизилась до 5,2%. Оценка годовых темпов трендовой инфляции в апреле 2019 года составила 5,44% после 5,61% в марте. Произошедшее снижение по большей части носит технический характер.
К концу 2019 года ЦБ ожидает, что инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Банк России планирует скорректировать свой макропрогноз на следующем заседании совета директоров регулятора, который намечен на июнь, однако основные параметры останутся «без принципиальных изменений», добавила она.
Кроме того, эксперты регулятора также указывали, что наметились предпосылки для дальнейшего снижения показателя. К целевому уровню он должен вернуться в первой половине 2020 года, отмечалось в очередном выпуске обзора ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».
В середине апреля глава ЦБ сообщала, что пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден. Уже тогда, по ее словам, ЦБ РФ не исключал возможность пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных.
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Комментарии2
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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