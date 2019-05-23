Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов. Инициатива предполагает, что Пенсионный фонд России (ПФР) , Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) получат статус публично-правовых компаний (ППК).
Такая реформа позволит в дальнейшем объединить все три фонда в один государственный социальный фонд. За это выступала вице-премьер Татьяна Голикова, когда занимала должность главы Счетной палаты.
«Это позволит построить управление новым социально-страховым фондом по принципу социального партнерства, повысить прозрачность его деятельности и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения», — говорила Голикова в 2018 году.
Также объединение установит единый статус у всех фондов, а также кодифицирует все документы и положения, которые сотнями принимались с 90-х годов, считает партнер компании НАФКО Павел Иккерт. Это должно облегчить работу социального фонда и сократить необходимые на его работу средства.
На сегодняшний день внебюджетными фондами управляют профильные министерства. Сами фонды сегодня работают как государственные учреждения, рассказал РБК первый директор ФОМС (в 1993-1998 годах) профессор Владимир Гришин. У ПФР до сих пор нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены полномочия организации и ее организационно-правовая форма.