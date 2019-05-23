Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что Нур-Султан готов поставлять нефть в Белоруссию, но этот вопрос следует обсудить с Москвой.

«Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Белоруссию», — заявил Ертысбаев, передает БелТА.

В то же время дипломат обратил внимание, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу. Посол отметил, что Россия является стратегическим партнером и для Белоруссии, и для Казахстана, и стороны постараются найти приемлемое для всех решение.

«Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга», — добавил дипломат.

Ертысбаев отметил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Белоруссию и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже.

«Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Белоруссии и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Минска активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти.