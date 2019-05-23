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Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: ТАСС
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что Нур-Султан готов поставлять нефть в Белоруссию, но этот вопрос следует обсудить с Москвой.
«Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Белоруссию», — заявил Ертысбаев, передает БелТА.
В то же время дипломат обратил внимание, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу. Посол отметил, что Россия является стратегическим партнером и для Белоруссии, и для Казахстана, и стороны постараются найти приемлемое для всех решение.
«Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга», — добавил дипломат.
Ертысбаев отметил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Белоруссию и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже.
«Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Белоруссии и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Минска активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти.
Предложение Минска поступило после того, как в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии3
Экономика , Ермухамет Ертысбаев , Александр Лукашенко , ЕС , ЕАЭС
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