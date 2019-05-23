Кремлю задали вопрос о реформе ПФР

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Пескову задали вопрос о реорганизации ПФР, ФСС и ФОМС 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования и Фонд обязательного медицинского страхования) является рабочей инициативой, за пояснениями по которой следует обратиться в правительство.
Песков заявил, что «это идеологически новая история», поэтому он рекомендует «обращаться за разъяснениями в кабинет министров», передает ТАСС.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что «это рабочая инициатива, и поэтому объяснения должны идти от авторов этой инициативы».
Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Министерство труда и соцзащиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и Фонду социального страхования статус публично-правовых компаний.
Отметим, что в 2017 году вице-премьер Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост главы Счетной палаты, заявляла о целесообразности объединения государственных внебюджетных фондов, которые входят в систему социального страхования.
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Комментарии
Экономика , Видео , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , РБК , ИТАР-ТАСС
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