Кремлю задали вопрос о реформе ПФР

Пескову задали вопрос о реорганизации ПФР, ФСС и ФОМС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов ( Пенсионный фонд , Фонд соцстрахования и Фонд обязательного медицинского страхования) является рабочей инициативой, за пояснениями по которой следует обратиться в правительство.

Песков заявил, что «это идеологически новая история», поэтому он рекомендует «обращаться за разъяснениями в кабинет министров», передает ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «это рабочая инициатива, и поэтому объяснения должны идти от авторов этой инициативы».

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Министерство труда и соцзащиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и Фонду социального страхования статус публично-правовых компаний.