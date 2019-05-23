Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику

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Неверно рассчитали: Росстат отозвал статистику из-за ошибки 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Росстат отозвал статистику о промышленном производстве за январь-апрель 2019 года, признав ее ошибочной. Об этом сообщает ТАСС.
Служебное расследование, проведенное после того, как экономисты и аналитики выразили сомнение относительно представленных Росстатом данных, показало, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило неточные данные.
«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — говорится в сообщении Росстата.
Согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как сообщалось ранее. По сравнению с мартом промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,5%.
Были скорректированы цифры по добыче полезных ископаемых. В апреле добыча увеличилась на 4,2% в годовом выражении (предыдущая оценка — 6%), а по сравнению с мартом — снизилась на 3% (предыдущая оценка — 1,6%). За январь — апрель этот показатель вырос на 4,6% (ранее сообщалось — 5,1%).
Добыча газа выросла на 2,6% в годовом выражении вместо 16%, нефти и конденсата — на 2,5% вместо 7,4%.
«Очевидно, статистика получает все больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов. Поэтому такие ошибки, которые допущены и исправлены, недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из отчетности, которую сдают компании, но это не слагает с Росстата обязанности внимательно проверять все данные», — прокомментировал ошибку глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Комментарии12
Экономика , Видео , Рынки , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития
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