Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику

Неверно рассчитали: Росстат отозвал статистику из-за ошибки

Росстат отозвал статистику о промышленном производстве за январь-апрель 2019 года, признав ее ошибочной. Об этом сообщает ТАСС.

Служебное расследование, проведенное после того, как экономисты и аналитики выразили сомнение относительно представленных Росстатом данных, показало, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило неточные данные.

«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — говорится в сообщении Росстата.

Согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как сообщалось ранее. По сравнению с мартом промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,5%.

Были скорректированы цифры по добыче полезных ископаемых. В апреле добыча увеличилась на 4,2% в годовом выражении (предыдущая оценка — 6%), а по сравнению с мартом — снизилась на 3% (предыдущая оценка — 1,6%). За январь — апрель этот показатель вырос на 4,6% (ранее сообщалось — 5,1%).

Добыча газа выросла на 2,6% в годовом выражении вместо 16%, нефти и конденсата — на 2,5% вместо 7,4%.