Чужая нефть: на кого Минск променял Москву

Последние белорусско-российские скандалы подтолкнули Минск к поиску альтернативных поставщиков нефти. Александр Лукашенко распорядился активизировать переговоры с Казахстаном и готовиться закупать нефть на мировом рынке. Эксперты предупреждают, что это обойдется Белоруссии существенно дороже российской нефти. При этом Нур-Султан готов к переговорам только с учетом позиции Москвы. На деле риторика Лукашенко выглядит как попытка усилить позиции перед торгами за компенсацию налогового маневра и «грязной» нефти в «Дружбе».

О намерении Белоруссии «покупать с мировых рынков нефть» президент Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Идея не нова. Попытки уйти от российской нефти, на которой сейчас преимущественно держатся и белорусские НПЗ, и экспорт нефтепродуктов и черного золота из республики, предпринимались и раньше. В 2013 году Белоруссия стала закупать нефть у Венесуэлы: 3,4 млн тонн венесуэльского сырья Минску обошлось на $1,13 млрд дороже российской нефти. В 2016-2017гг. закупала Белоруссия нефть и у Казахстана, правда, транзитом через Россию. А как еще? Это стоило республике около $4,8 млн упущенной выгоды. Тогда же белорусские компании приобретали нефть у Азербайджана и Ирана, а затем перепродавали ее в Европе, однако глобально на энергетические связи с Москвой подобные «демарши» влияния не оказали.

В этот раз стороны встретили высказывание Лукашенко довольно спокойно. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев сказал, что в целом Нур-Султан готов продавать республике нефть, но без участия Москвы решить этот вопрос не удастся, так как транспортировка все равно будет идти по нефтепроводу через территорию России (по той самой «Дружбе»).

С Россией как «близкой страной» Минск сможет договориться о «каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», выразил в ответ надежду Лукашенко.

«Пока не было контактов», — пояснил он, предположив, что Путин и Лукашенко обсудят этот вопрос на саммите Евразийского экономического союза , который пройдет 29 мая в казахстанском Нур-Султане.

«Мы надеемся, что удастся двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — подчеркнул Песков.

Ситуация между Россией и Белоруссией в нефтяной сфере обострилась в прошлом году, когда в России было принято решение ускорить реализацию налогового маневра в нефтяной отрасли: поэтапного отказа от экспортной пошлины в пользу увеличения размера НДПИ. Минск ранее мог получать российскую нефть беспошлинно, а теперь цена на сырье для республики вырастет за счет налоговой нагрузки. Это, естественно, в Минске не приветствуют.

В августе 2018 года замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко заявил, что Минск будет требовать от Москвы компенсации выпадающих доходов. По его словам, только за 2019 год эта сумма составит около $300 млн Лукашенко же подсчитал, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд

Москва настаивала, что говорить о какой-либо компенсации можно только при продвижении в вопросе интеграции экономик двух стран. На это Минск не хочет идти, опасаясь за свой суверенитет.

По вопросу интеграции с Белоруссией Россия уже находится в беспроигрышной позиции: если Беларусь отклонит предложение, Россия будет экономить на тарифах на нефть, подчеркивает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

И тут козырь Белоруссии подкинула судьба в лице загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопроводе «Дружба». В апреле такая нефть из России попала на белорусские НПЗ и в экспортную трубу, вынудив временно приостановить транзит нефти в Европу. Лукашенко уже заявил о том, что убытков его страна понесла на сотни миллионов долларов, однако в свете того, что за компенсацией уже выстроилась очередь пострадавших нефтяников, ждать быстрых и больших денег от Москвы Минску, скорее всего, не стоит.

Поэтому Лукашенко вновь заговорил о поисках альтернативных поставщиков.

В отсутствие выхода Белоруссии к морю поставки нефти сюда возможны либо железнодорожным транспортом, что дорого, с учетом дефицита нефтеналивных цистерн, высокой стоимости их аренды, необходимости развития терминалов по их приему, закупки локомотивов, модернизации железных дорог, либо по нефтепроводам, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов

Но у Казахстана, при всем обилии имеющихся в его распоряжении экспортных трубопроводов, ведущих как на восток, так и на запад, нет иного маршрута поставок, кроме как с использованием российской ГТС и теперь уже печально известного нефтепровода «Дружба», мощности которого ограничены технологически.

«Наращивание объемов прокачки нефти должно быть согласовано с транзитером, то есть Россией, которая на рынке Белоруссии фактически будет являться конкурентом Казахстана. Формально это дает России рычаги управления условиями поставок казахстанской нефти Минску. Грубо говоря, особого смысла это не имеет», — уверен Пахомов.

Казахстан, добывающий около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, является вторым по величине производителем нефти среди постсоветских стран после России. И при этом около 12% своей нефти Нур-Султан экспортирует через российский порт Усть-Луга. И пользуется мощностями «Дружбы». Ссориться с Москвой Казахстану из-за нестабильного белорусского рынка невыгодно.