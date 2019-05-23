Минфин обвинили в дороговизне бензина

Резкое подорожание бензина весной прошлого года было вызвано политикой Минфина , не ставшего согласовывать налоговый маневр с независимыми сетями автозаправочных станций (АЗС), уверен Независимый топливный союз (НТС). Выдержки из его письма приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Минфин назван «архитектором надвигающегося кризиса»: по оценке НТС, в скором времени на российском рынке может повториться прошлогодняя ситуация, о чем свидетельствует апрельско-майский скачок котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Министерство, по мнению авторов, неосмотрительно провело налоговый маневр, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина на нефть, нефтепродукты и газ и одновременно вырастет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В качестве защитной меры от роста цен на внутреннем рынке правительство ввело обратный акциз со специальной демпфирующей надбавкой.

Экономисты не раз критиковал механизм демпфера: при слишком низких мировых ценах на нефть он может быть отрицательным, и тогда нефтяные компании получают недостаточный налоговый вычет, чтобы за счет него удержать внутренние цены на низком уровне.

«Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он, наконец, заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо и в опте, и в рознице», — говорится в письме.

По оценке НТС, главная проблема отрасли заключается в том, что обсуждение изменений в ней происходит без участия независимых [от крупных нефтяных компаний] АЗС и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).