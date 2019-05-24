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Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев 

Р-Спорт + ещё 3 2 часа назад
Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка, посвященном украинской экономике.
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", — указано в документе.
Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП на Украине на душу населения по паритету покупательской способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты.
"При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши", — напомнили специалисты.
Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе. "Сегодня Украина еще далека от этой цели", — констатируют эксперты.
Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году. По словам директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, для экономического роста Киев должен быть готов отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, продолжить шаги по анбандлингу (разделение — ред.) "Нафтогаза" и газовой сферы, а также принять меры по борьбе с коррупцией и ускорению судебной реформы.
Также Кахконен заявила, что Украина в текущем году столкнется с большими вызовами по привлечению внешнего финансирования. "Это происходит параллельно с тем, как растет стоимость привлечения внешнего финансирования", — отметила она.
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Комментарии42
Экономика , Видео , Нафтогаз , Всемирный Банк
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