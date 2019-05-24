Закат Британии: почему задыхается бизнес

Невозможность согласовать сделку по Brexit довела премьер-министра Великобритании Терезу Мэй до отставки. 7 июня она уйдет с поста лидера Консервативной партии , что означает и отставку с должности главы правительства. Вместе с тем для британского бизнеса беспокойные времена настали давно: закрываются магазины, рестораны, крупные компании, и даже знаменитых пабов остается в стране все меньше. Предпосылок к изменениям пока нет. Бизнес продолжают душить Brexit, высокие налоги и борьба с онлайн-конкурентами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке, передает Reuters. «Сегодня я объявляю, что уйду в отставку 7 июня», — заявила Мэй.

В своем обращении премьер выразила сожаление, что не сможет довести Brexit до конца. Для нее было большой честью стать второй женщиной, занявшей пост премьер-министра, добавила Мэй.

«Второй, но не последней», — оговорилась она.

Впрочем, у бизнеса и без отставки премьера было достаточно проблем.

Беды розницы

Крупные ритейлеры в Британии активно сокращают количество магазинов. По прогнозам аналитиков, эта печальная тенденция продолжится до конца 2019 года. Совсем недавно хорошо известная и в России сеть Marks & Spencer объявила, что закроет в Великобритании более 100 магазинов к 2022 году. Компания намерена реструктурировать бизнес на фоне падения продаж и прибыли. Закрывать магазины непросто, но это жизненно важно для будущего компании, сказал директор по розничной торговле Marks & Spencer Сача Беренджи.

Аналогично поступает и сеть универмагов Debenhams. Планируется закрытие 22 из 50 магазинов — таков план новых владельцев по возрождению бизнеса.

Десятки тысяч сотрудников уже лишились рабочих мест из-за кризиса в сфере розничной торговли. В 2018 году такие крупные сети как House of Fraser, Evans Cycles, Maplin и Poundworld, были переданы под внешнее управление.

Профессор Джошуа Бэмфилд из Центра исследований розничной торговли полагает, что причиной тому высокая налоговая нагрузка на бизнес. Ритейлеры не выдерживают конкуренцию с онлайн-магазинами, сказал он изданию Express. Кроме того, грядущий выход из ЕС и снижение курса фунта стерлингов также повлияли на повышение зарплаты в некоторых отраслях, что значительно повысило расходы компаний. Исполнительный председатель HMV Пол МакГоуэн подсчитал, что только налоги обходятся его компании в 15 миллионов фунтов стерлингов в год. Эта британская компания, специализирующаяся на продаже музыки и фильмов, закрыла в феврале этого года 27 магазинов.

«Даже такой чрезвычайно хорошо управляемый и любимый бизнес, как HMV, не может противостоять цунами проблем, с которыми сталкиваются британские ритейлеры в течение последних 12 месяцев», — сказал он.

К тому же в прошлом году уровень инфляции вырос до 3%, в то время как заработная плата — на 2-2,5%. Это привело к значительному падению доходов населения с поправкой на инфляцию и снизило располагаемые доходы большинства покупателей.

Из-за всех этих тенденций в 2019 году будет закрыто около 10 тысяч магазинов, предсказывают в Центре исследований розничной торговли. Больше всего пострадают мелкие ритейлеры. Именно они уйдут с рынка в первую очередь, тогда как крупные игроки продолжат сокращать количество магазинов.

Исследовательская фирма Local Data Company ранее выяснила, что количество пустых магазинов, пабов и ресторанов выросло более чем на 4400 за первые шесть месяцев 2018 года.

По словам Хаймана, розничная торговля — крупнейший работодатель в Великобритании после госсектора, поэтому было бы «немыслимо», что она не выживет.

Ни ресторанов, ни пабов

Великобритания известна своими пабами, которые любят посещать как туристы, так и местные. Однако, как оказалось, эта сфера тоже переживает непростые времена. Более четверти британских пабов закрыли свои двери с 2001 года, следует из данных Управления национальной статистики (ONS). Их количество сократилось с 52 500 в 2001 году до 38 815.

Проблемы все те же: повышение налогов и заработной платы, и как следствие — увеличение расходов, пишет The Guardian.

«Если не будет сделано больше, чтобы помочь снизить давление на пабы, они будут продолжать закрываться и рабочие места будут потеряны», — сказал исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов (BBPA) Бригид Симмондс.

Количество пабов рухнуло и в связи с удешевлением алкогольной продукции супермаркетах, а также из-за введения запретов на курение в Шотландии в марте 2006 года и в Англии и Уэльсе в июле 2007 года.

В ресторанном бизнесе шокирующей новостью стало известие о закрытии 22 ресторанов Джейми Оливера. При этом такой исход коснулся далеко не только ресторанной группы знаменитого шеф-повара — в Великобритании закрытие ресторанов стало тенденцией. В 2018 году закрывались такие места как Carluccio, Gourmet Burger Kitchen, Byron, Handmade Burger Co, Strada и Prezzo. Консалтинговые компании CGA и Alix Partners опубликовали отчет, согласно которому с марта 2018 года по март 2019 года было закрыто 750 торговых точек, пишет Sky News.

Рестораны испытывают те же трудности, что и розничные продавцы. По ним бьют высокие налоги и особенно высокая арендная плата, ослабление фунта значительно увеличивает расходы.

В Великобритании слишком много ресторанов, конкурирующих за уменьшающееся число клиентов, отмечает издание. Переизбыток предложения отчасти связан с тем фактом, что частные инвестиционные компании активно вкладывались в этот сектор и способствовали быстрому развертыванию форматов ресторанов, которые оказывались успешными лишь в одном или двух заведениях. Довольно часто эти форматы пользовались первоначальным успехом в Лондоне, но это не гарантировало успех в других городах.

Невыносимый Brexit

Великобритания еще не вышла из Евросоюза, но серьезный ущерб политике (премьер Тереза Мэй объявила об отставке с 7 июня) и экономике уже нанесен. Иностранные компании не видят смысла продолжать производство в стране, охваченной неопределенностью и разногласиями по поводу прощания с ЕС.

На протяжении более трех десятилетий Лондон привлекал глобальные банки, торговые операции, хедж-фонды, управляющие активами фонды. Город превратился в непревзойденный мировой финансовый центр. Brexit поставил этот статус под угрозу, вынудив компании, обслуживающие европейских клиентов из Лондона, переместить деятельность в такие города, как Амстердам, Франкфурт, Париж.

Вот лишь некоторые примеры побега из Великобритании в банковской сфере. Американские банковские гиганты Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и Citigroup перевели 250 млрд евро балансовых активов во Франкфурт. Bank of America тратит $400 млн на перевод персонала и операций в ожидании Brexit и пытается убедить лондонский персонал переехать в Париж. Французские BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale также решили перевести 500 сотрудников из Лондона в Париж.

Эти действия приведут к снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест и числа сделок, что отразится на инвестиционной привлекательности Великобритании и Лондона в частности, пишет The Guardian.

Серьезным ударом для Великобритании стали проблемы в автоиндустрии. Так, Nissan объявил о реструктуризации своей деятельности, в рамках которой Infiniti покинет рынок Западной Европы. Сборка Q30/Q30X на заводе Nissan в британском Сандерленде прекратится уже в середине 2019 года. Honda объявила в феврале, что к 2021 году закроет свой завод в Великобритании, что приведет к потере около 4 тысяч рабочих мест.

«Многонациональные компании пришли сюда с четким пониманием того, что Британия предложит стабильность для ведения бизнеса в обмен на доступ к Европейскому союзу», — сказал The New York Times Питер Диксон, глобальный финансовый экономист Commerzbank AG в Лондоне.

«Британцы отказались от этого контракта. Уничтожено, если хотите, ощущение, что Британия — прекрасное место для ведения бизнеса. Это удар по доверию. Это глубокая рана», — сказал он.

Согласно отчету независимой исследовательской организации New Financial в Лондоне, более 275 компаний находятся в процессе перемещения или уже перевели бизнес-подразделения и сотрудников из Британии на континент.

Экономисты полагают, что британская экономика в настоящее время на 1–2,5% меньше, чем она была бы без голосования за Brexit. Большой ущерб нанесен падением британского фунта, который после референдума потерял более 10% своей стоимости по отношению к доллару. Почти половина экспортируемой из Великобритания продукции остается в пределах Европейского союза. Учитывая, что страна импортирует больше, чем экспортирует, падающая валюта подтолкнула вверх цены на широкий ассортимент товаров: от фруктов и овощей до машин.

Как не закалялась сталь

Вторая в Великобритании компания по производству стали British Steel объявила о неплатежеспособности, не сумев за три года восстановить убыточный бизнес. Источники Union сообщили, что British Steel потеряла 25% заказов на своем заводе в Сканторпе из-за неопределенности с Brexit. Согласно последним данным, компания потеряла 19 миллионов фунтов стерлингов за год, закончившийся в марте 2018 года.

Компания заявила, что нуждается в государственной поддержке в размере 30 млн фунтов стерлингов, отчасти из-за проблем, связанных с Brexit. Дело в том, что ее европейские клиенты сдерживали покупки из-за неопределенности в отношении тарифов и других торговых соглашений. Однако переговоры собственника с британскими властями о возможности оказать финансовую помощь также не увенчались успехом.

Под риском увольнения оказались около 5 тысяч сотрудников British Steel. В сентябре 2018 года компания объявила о сокращении 400 рабочих мест. Тогда руководство отмечало, что причина — ослабление фунта и евро, что сделало сырье, которое она использует и которое торгуется в долларах, более дорогим.