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Песков заявил о попытках минимизировать последствия ситуации с «Дружбой» 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: ТАСС
Москва прикладывает усилия для минимизации последствий внештатной ситуации с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.
"Это внештатная ситуация. Это технологическая проблема, которую никто не скрывает. И наше правительство, и представители соответствующих компаний ведут работу со своими контрагентами. Ведутся переговоры, вы знаете о встречах, которые вице-премьер Козак проводил, и эти контакты продолжается. Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов, а также для всех соответствующих российских систем", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, насколько проблема загрязненной нефти осложняет российско-белорусские и российско-европейские отношения
Пресс-секретарь добавил, что вопросы ущерба для России от загрязненной нефти и проблем с ее доставкой в Белоруссию и Европу могут оценить в министерстве энергетики РФ, подчеркнув, что администрация президента не занимается подсчетом убытков или дивидендов, несмотря на то, что общая ситуация в администрацию докладывается.
Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Транснефть , Минэнерго
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