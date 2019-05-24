Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.27
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
69.25
+0.22 Золото
1284.59
–0.00 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1204
–0.0030
10.05
1.1234
21.05
10.05
29.04

Грязную нефть «Дружбы» вернут России реверсом 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Утвержден план по очистке нефтепровода "Дружба". Технологическая карта работ подготовлена, подготовлены емкости для грязной нефти, подчеркнул вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.
По тем же трубам нефть будет реверсом от границы с Польшей через Белоруссии перекачана обратно в Россию, сообщает РИА Новости. Дорожная карта по выполнению этих работ была согласована вечером 23 мая. Храниться загрязненная нефть будет уже на территории России
Загрязненное хлоридами черное золото попало в трубопровод "Дружба" в апреле на территории Самарской области. По нему нефть идет на белорусские НПЗ и далее транзитом в Польшу и на Украину. Прокачка сырья по трубопроводу была остановлена.
Чистая нефть по "Дружбе" поступила на российско-белорусскую границу уже 2 мая. "Укртранснафта" возобновила прием и прокачку российской нефти 11 мая, а словацкая Transpetrol — 22 мая. Минск при этом оценил ущерб НПЗ от некачественной нефти в 30 миллионов долларов. Вообще же убытки "Транснефти" из-за некачественного сырья могут достичь полмиллиарда долларов. По одной из версий грязную нефть в нефтепровод закачали, чтобы скрыть хищения на миллион.
Вести.Ru: последние новости
Плохой знак для мира: в Британии обеспокоены рекордным увеличением золотого запаса России Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе США планируют ввести санкции против "Северного потока-2"
Комментарии6
Экономика , Дмитрий Козак , Транснефть , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилию поддержали с пенсионной реформой
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей3
Найдена самая дешевая новостройка России4
Стыдно за рубль? Почему запретили табло с курсом4
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»1
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение