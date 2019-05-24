Грязную нефть «Дружбы» вернут России реверсом

Дмитрий Козак. Утвержден план по очистке нефтепровода "Дружба". Технологическая карта работ подготовлена, подготовлены емкости для грязной нефти, подчеркнул вице-премьер российского правительства

По тем же трубам нефть будет реверсом от границы с Польшей через Белоруссии перекачана обратно в Россию, сообщает РИА Новости. Дорожная карта по выполнению этих работ была согласована вечером 23 мая. Храниться загрязненная нефть будет уже на территории России

Загрязненное хлоридами черное золото попало в трубопровод "Дружба" в апреле на территории Самарской области. По нему нефть идет на белорусские НПЗ и далее транзитом в Польшу и на Украину. Прокачка сырья по трубопроводу была остановлена.